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إصابة 59 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية على حدود غزة

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 18:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرات
إصابة 59 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية على حدود غزة

غزة- أصيب يوم الجمعة 59 مواطنا فلسطينيا بينهم 34 بالرصاص الحي و اخرين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن الطواقم الطبية تعاملت مع 59 إصابة مختلفة منها 34 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وتوافد الالاف من الفلسطينيين إلى نقاط التماس مع الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الحادية والثمانين التي تحمل عنوان "يسقط وعد بلفور".

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ووصل المشاركون استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت لأوسع مشاركة في المسيرات التي تأتي تأكيدا على "تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في العودة إلى أرضه وبطلان هذا الوعد".

وأوضحت الهيئة في بيان أنها "تعمل على تطوير أدوات مسيرات العودة وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها إضافة لمحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية من أجل التصدي لمشاريع ضمها ولحماية البيوت من الهدم".

آخر تعديل على الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:45
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إصابة 59 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية على حدود غزة
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 18:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرة   شارك

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