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المجموعة الصغيرة بشأن سوريا: انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية "خطوة ايجابية طال انتظارها"

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 18:30     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات

برلين - رحب وزراء خارجية مصر , فرنسا, ألمانيا, الأردن, السعودية,والمملكة المتحدة, والولايات المتحدة -المشكلة للمجموعة الصغيرة بشأن سوريا-,  بانطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية أول أمس الأربعاء بجنيف.

وأكدوا في بيان مشترك نشرته وزارة الشؤون الخارجية الالمانية, أن الأمر يتعلق ب "خطوة إيجابية طال انتظارها تتطلب عزما والتزاما جادا للنجاح ".

وقالت المجموعة , أن إطلاق هذه اللجنة "قد يكمل تنفيذ الأبعاد الأخرى لقرار مجلس الأمن 2254 , بما في ذلك الانخراط الفعال لجميع السوريين , لاسيما النساء , في العملية السياسية" مشيدة بجهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن في إطلاق اللجنة.

وبعد أن جددت دعوتها إلى وقف فوري وحقيقي لإطلاق النار, شددت المجموعة على أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية , ولكن فقط تسوية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن 2254 ".

وأضاف رؤساء الدبلوماسية في المجموعة , "ندعم الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة امنة ومحايدة لسوريا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

وكانت اللجنة الدستورية السورية قد عقدت أول اجتماع لها بمشاركة ممثلين عن النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني بإشراف الأمم المتحدة.

وتم تشكيل اللجنة الدستورية السورية تحت إشراف الامم المتحدة, ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ عام 2011.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجموعة الصغيرة بشأن سوريا: انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية "خطوة ايجابية طال انتظارها"
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 18:30     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

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