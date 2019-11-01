الشعب الصحراوي يستعد لمراجعة كل خياراته لممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال

بوجدور (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكد الوزير الأول الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، السيد محمد الولي أعكيك، استعداد الشعب الصحراوي لمراجعة كل خياراته من أجل ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

و قال الوزير الأول الصحراوي في كلمة له خلال إشرافه على انطلاقة التظاهرة الثقافية "آر تيفاريتي" أمس الخميس بولاية بوجدور "أن الشعب الصحراوي يستعد في غضون أسابيع لعقد محطة هامة وهي مناسبة - كما قال - لمراجعة كل الخيارات بما في ذلك السبل الكفيلة بالتعجيل بممارسة حقوقه كاملة في الحرية والاستقلال".

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و أشاد السيد محمد الولي أعكيك في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الصحراوية بالدور الذي لعبه الفنانون والمبدعون في دعم نضال الشعب الصحراوي و الذين رافقوا مسيرة كفاحه الطويلة و عبّروا عن آماله وطموحاته بطريقتهم الخاصة التي إخترقت في كل مرة جدران التعتيم وساهمت في إيصال كلمة هذا الشعب إلى بقاع عديدة.

كما أشاد الوزير الأول الصحراوي بنضالات جماهير الأرض المحتلة التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، منوها ب"شجاعة وثبات" المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، ومجددا تمسك جميع الصحراويين بخيارهم الوحيد والغير قابل للتصرف المتمثل في الحرية والاستقلال.

و كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر أول أمس الأربعاء القرار (2494) بشأن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية /مينورسو/ عاما إضافيا ، إلى غاية 31 أكتوبر 2020 .

و قد استنكرت جبهة البوليساريو - بصفتها الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي - القرار واعتبرت بأنه يمثل "نكسة خطيرة" لعملية السلام في الصحراء الغربية لعدم احتوائه على "إجراءات ملموسة للدفع قدما بالعملية السلمية" التي ترعاها الأمم المتحدة.

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ويشارك في تظاهرة "أر تيفاريتي" التي تعد ملتقى الفن و حقوق الإنسان بالصحراء الغربية العديد من الفنانين من عدة بلدان افريقية و أوروبية و من أمريكا اللاتينية. وتعقد الطبعة الثالثة عشر من هذه التظاهرة بمنطقة التيفاريتي المحررة تحت شعار "البحر الذي نحلم به".