الاحتجاجات في الشيلي: تواصل ضغط الشارع بالرغم من الغاء استضافة حدثين دوليين هامين

سانتياغو - أعلنت الشيلي أمس الأربعاء, عن إلغاء إستضافة حدثين دوليين هامين ويتعلق الأمر بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسياوالمحيط الهادي (أبيك) وقمة المناخ "كوب 25 ", وذلك أمام تواصل ضغط المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد الفوارق الاجتماعية وارتفاع تكلفة المعيشة.

وأعلن الرئيس الشيلي, سيباستيان بينيرا, أن بلاده قررت التخلي عن استضافة القمتين وذلك على خلفية الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية, التي يشهدها البلد الجنوب أمريكي منذ ثلاثة عشر يوما, حيث قمة أبيك كانت ستعقد في نونفمبر وكوب 25 التي كان من المرتقب تنظيمها في ديسمبر.

وتزامن هذا الإعلان مع يوم إضراب عام دعت إليه النقابات كتعبير عن رفضها للأجندة الاجتماعية, التي قدمها ساكن قصر "لا مونيدا".

وفي خضم المظاهرات والتعبئة الشعبية, يدين الشيليون التفاوتات الاجتماعية و "تقاعس الحكومة عن مكافحة المشاكل الاجتماعية".

وكانت حوادث عنيفة قد إندلعت بين المتظاهرين والشرطة في وسط سانتياغو, حيث تم إضرام النار في العديد من المباني التجارية, وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس سيباستيان بينيرا عن تعديل حكومي.

وفي وسط العاصمة, أضرم مجهولون النار في العديد من المحلات التجارية ومركز للتسوق بعد ساعات من أعمال الشغب والاشتباكات مع الشرطة. كما تم نهب المركز التجاري المذكور, الواقع بالقرب من محطة مترو سانتا لوسيا, قبل أن يندلع به حريق من الداخل.

وفي خضم الصدامات, إقتحم ملثمون المركز التجاري المكون من ثلاثة طوابق لارتكاب عمليات نهب, وهو الحادث ذاته التي تكرر قبل ساعات بصيدليات ومتاجر بوسط سانتياغو.

وكان من المقرر أن تستضيف الشيلي قمة منتدى التعاون الاقتصادي لسيا والمحيط الهادي في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر المقبل, ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 25) من 2 إلى 13 ديسمبر القادم.