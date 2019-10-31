لسطين/انتخابات فلسطين: الانتخابات العامة استحقاق وطني وقانوني ليس لأي جهة الحق في منعها

رام الله (الضفة الغربية) - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, صائب عريقات, اليوم الخميس, أن "الانتخابات العامة استحقاق وطني وقانوني للشعب الفلسطيني ليس لأي جهة الحق في منع إجرائها".

وأكد عريقات, في تصريح صحفي اليوم, تمسك القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة, مشيرا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية أمام العالم في حال منعت إجراء الانتخابات فيها.

وأعرب عن أمله بأن يتلقى رئيس لجنة الانتخابات ردا إيجابيا من حركة المقازمة الإسلامية (حماس) حول الانتخابات, ليتمكن بعدها الرئيس محمود عباس من إصدار مرسوم رئاسي حول إجرائها.

من جهته, قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جمال محيسن, في تصريح مماثل, إن إصدار المرسوم الرئاسي يتطلب الاتفاق على كافة التفاصيل والقضايا الإجرائية مع حركة (حماس), إضافة إلى إجرائها بالقدس المحتلة.

وأشار إلى أن هناك معيقات أمام إصدار المرسوم, أبرزها عدم إعلان حركة (حماس) موافقتها على عدد من القضايا الإجرائية, ومن ضمنها إشراف محكمة الانتخابات المركزية على الانتخابات في كافة محافظات الأراضي الفلسطينية.

وأعرب عن خشيته من تراجع (حماس) عن مشاركتها في الانتخابات, "كونها أعلنت استعدادها وليس موافقتها ", داعيا حركة (حماس) إلى "الوضوح التام والإعلان صراحة عن موافقتها المشاركة بالعملية الديمقراطية, وليس التوقف عند مبدأ الاستعداد".

وأضاف أن العقبة الأساسية أمام إصدار المرسوم مرتبط بنتائج الاتصالات التي تتم على الساحة الدولية مع إسرائيل بشأن إجراء الانتخابات في القدس المحتلة, مطالبا بضرورة وجود ضغط دولي على إسرائيل لتحقيق هذا الغرض "لأنه دون القدس لن يكون هناك انتخابات".