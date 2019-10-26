الذكرى ال44 لاحتلال الصحراء الغربية: ذكرى أليمة ومطالبة بإنهاء الاستعمار

الجزائر - يسترجع الصحراويون، حيثما تواجدوا بأراضيهم المحررة والمحتلة وبمناطق اللجوء أو في أصقاع اخرى، اليوم الخميس الذكرى ال44 لاجتياح المغرب بالقوة العسكرية لأجزاء من بلدهم تنفيذا لسياسته التوسعية الاستعمارية التي وضع الصحراويون أملهم في الامم المتحدة لإنهائها ووضع حد لاحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.

وفي كل مرة تعود الذكرى الاليمة (31 أكتوبر 1975) تزامنا مع مناقشة مجلس الامن الاممي ملف القضية الصحراوية ومنها ما تعلق بعهدة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وهذا ما حدث أمس الاربعاء حيث مدد مجلس الأمن أمس عهدة البعثة لسنة واحدة خلال جلسة تصويت عرفت 13 صوتا بنعم و امتناعين اثنين (روسيا وجنوب افريقيا).

وكان تبرير جنوب افريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أكتوبر، برفضها الواضح للوثيقة حيث اكدت أن نص اللائحة "غير متزن" وأن مفاهيم "الواقعية و الاتفاقات المستعملة في اللائحة هي محاولة تهدف إلى تقويض مبدأ تقرير المصير الذي أقرته الجمعية العامة و لوائح مجلس الأمن"، في وقت يرى فيه الصحراوين ان من غير تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية "يعد تهديد للمسار السياسي الاممي".

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ورافعت جنوب افريقيا من أجل تمديد عهدة المينورسو لستة أشهر قصد السماح لمجلس الأمن بالقيام بمتابعة دائمة لتطور المسار السياسي.

كما تعود ذكرى اجتياح المغرب للصحراء الغربية وسط جو من الاستياء لدى كل فئات الشعب الصحراوي والذي وضع أمله كله في الأمم المتحدة في التوصل إلى حل لقضيته عبر استفتاء تقرير المصير من خلال إجراءات ملموسة للدفع قدما بعملية السلام التي ترعاها.

== الامم المتحدة أمام مسؤولياتها ==

وكانت جبهة البوليساريو واضحة في موقفها ازاء التقاعس المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عن منع المغرب من إملاء شروط عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية واكدت عشية ذكرى الاجتياح أنه لم يعد أمامها "خيار سوى إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها".

الاستياء الصحراوي من الجمود الذي يخيم على مسار التسوية عبر عنه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي، مؤخرا وهو ينتقد تأخر الامم المتحدة في تعيين مبعوث خلف لهرست كوهلر، المستقبل، والنهج الذي تتخذه فيما يخص إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة الخاصة بالمسائل السياسية وتصفية الإستعمار منذ عقود، وهذا رغم العديد من القرارات التي اتخذتها إلى جانب الجمعية العامة ومجلس الأمن التي أقرت كلها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ويظل الصحراويون بعد 44 سنة من اغتصاب اراضيهم على كلمة واحدة وبعزم وتصميم شديدين على مواصلة النضال من أجل تحقيق الاستقلال. وككل مرة يقف هؤلاء قادة وشعبا لتوجيه التحية لشهداء القضية الوطنية، من أمثال مفجر الثورة وقائدها الولي مصطفى السيد والرئيس الشهيد محمد عبد العزيز وإرسال تحية تقدير إلى جماهير انتفاضة الاستقلال والمعتقلين السياسيين بالسجون المغربية.

وكتب الاعلام الصحراوي في حيثيات الذكرى (31 أكتوبر 1975) حيث قال ان نظام الاحتلال المغربي غزا الصحراء الغربية معتمدا على "قوته العسكرية" تنفيذا لإرادة التوسع والعدوان التي أوضحها ملك المغرب آنذاك، الحسن الثاني، يوم 16 أكتوبر 1975 في خطاب إعلان مسيرة "الاجتياح" المغربية في الصحراء الغربية والتي انطلقت من أجديرية إلى الفرسية فحوزة وصولا للعيون وشوارعها.

وقال أن تلك المسيرة لم تكن سوى "مظلة" دعائية لإخفاء جريمة " حرب الإبادة التي شنها منذئذ النظام المغربي على الشعب الصحراوي، في خرق سافر للمواثيق والقرارات الدولية، تلك الخطوة التي جاءت مباشرة بعد نشر رأي محكمة العدل الدولية في تزامن كذلك مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية.

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ويستحضر ابناء الشعب الصحراوي جرائم الاحتلال المغربي التي استخدم فيها قنابل النابالم والفسفور المحرمين دوليا لاسيما في أم أدريكة، أمكالا والتفاريتي بهدف إبادة الشعب الصحراوي.

ومنذ هذا التاريخ واجتياحة للاقليم، عمل نظام الإحتلال المغربي على انتهاج سياسة الاستيطان عبر الترويج لمشاريع وهمية بغية نقل المستوطنين من داخل المغرب إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وإحداث تغيير ديموغرافي، في مقابل الزج بالمدنيين الصحراويين داخل سجونه، القتل والتعذيب بصورة غير قانونية في خرق فاضح للقانون الدولي، يضاف إلى الاستنزاف الخطير للموارد الطبيعية الصحراوية.

وكانت الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان الأممي مناسبة تم خلالها اعادة التذكير بهذه الجرائم ومحاولات المغرب حجب حقيقة وبشاعة المجازر التي أرتكبها بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق في الصحراء الغربية والتي أدرجها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في خانة جرائم حرب والإبادة الجماعية ضد المدنيين الصحراويين العزل خلال إجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية خريف عام 1975.

وتؤكد تقارير حقوقية صحراوية ودولية أن سياسة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية لم تتغير منذ منتصف السبعينات، فلا تزال ظاهرة الاختطاف والاعتقال التعسفي والعنف المفرط هي مصير مئات المدنيين الصحراويين العزل، خاصة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين.

كما تؤكد نفس التقارير ان هذا الوضع لا يمكن أن ينتهي إلا بوفاء الأمم المتحدة بالتزامها بشأن إجراء استفتاء تقرير المصير على النحو المتفق عليه بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية.