مظاهرات ليلية وقطع للطرق في بيروت ومناطق أخرى في لبنان

بيروت - اندلعت مساء امس الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى في البلاد مظاهرات ليلية رافقها قطع للطرق، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة الرسمية إن مسيرات على الدراجات النارية جابت شوارع مناطق في بيروت تأييدا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

وذكرت أن محتجين متضامنين مع الحريري، تجمعوا وقطعوا الطرقات في قرى بمنطقتي راشيا والبقاع الغربي، ورددوا هتافات مؤيدة له.

وإثر ذلك، طلب الحريري في تغريدة على حسابه في (تويتر) من جمهور ومناصري تيار المستقبل، الذي يتزعمه، "الامتناع عن العراضات في الشوارع والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي".

وأعرب عن تقديره "للكل على مشاعر التعاطف العفوية"، داعيا إلى "الحفاظ على الهدوء"، مؤكدا أن "منع أي انزلاق إلى الاستفزازات مهمتنا جميعا الآن".

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وفي عكار بشمال لبنان، نشب خلاف بين المعتصمين في ساحة العبدة، وقوات الجيش على طريقة فتح الطريق عند ساحة الاعتصام رافقه إلقاء الجيش قنابل مسيلة للدموع لتفريق المعتصمين، وأفيد عن إصابات طفيفة عدة.

كذلك قطع محتجون مداخل طرابلس كبرى مدن شمال لبنان وأوتوستراد طرابلس بيروت عند نقطة (البالما)، مؤكدين أن احتجاجاتهم مستمرة حتى تحقيق مطالبهم كافة.

وفي البقاع الأوسط، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إنه تم تسجيل تجمعات شعبية ومسيرات في بلدات سعدنايل وتعلبايا وبر الياس.

وفي صيدا بجنوب لبنان، تم قطع طريق بالإطارات المشتعلة وإعادة إغلاق تقاطع رئيسي بالمحتجين، حيث يحاول الجيش فتحهما.

وتأتي هذه المظاهرات ليلا بعدما ساد هدوء طوال امس في لبنان رافقه فتح للطرق في كافة المناطق تلبية لطلب من الجيش رغم استمرار الاحتجاجات والاعتصامات في الساحات العامة في البلاد لليوم الرابع عشر على التوالي.

ويشهد لبنان مظاهرات منذ 17 أكتوبر الجاري، احتجاجا على فرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي.

و تصاعدت موجة الاحتجاجات، حيث ترافقت مع قطع للطرق ومطالب برحيل الحكومة والطبقة السياسية وتشكيل حكومة متخصصين مصغرة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ما دفع رئيس الوزراء سعد الحريري، أول امس الثلاثاء إلى إعلان استقالة حكومته.