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سوريا: القوات الكردية ترفض دعوة دمشق للانضمام للجيش السوري

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 08:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
سوريا: القوات الكردية ترفض دعوة دمشق للانضمام للجيش السوري

دمشق - رفض الاكراد اقتراح الحكومة السورية امس الاربعاء لانضمامهم لصفوف الجيش السوري بعد الهجوم التركي في شمال سوريا و الذي تم توقيفه بعد بموجب اتفاقين للهدنة .

و ياتي نداء الحكومة السورية بعد انتشار الجيش السوري الاكبر منذ 2012 في شمال و شمال شرق البلاد .و كان الجيش السوري قد انسحب من هناك عقب بداية النزاع المسلح في سوريا  .

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وكانت القوات الكردية قد طلبت  من قبل في اكتوبر من نظام بشار الاسد المساعدة من اجل مساعدتها في مواجهة الهجوم التركي الذي اطلق في 9 اكتوبر بعدما تخلت عنهم الولايات المتحدة التي اعطت الضوء الاخضر على اساس الامر الواقع لهذا الهجوم .

و ذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان "القيادة العامة للقوات المسلحة مستعدة لاستقبال عناصر قوات سوريا الديمقراطية (التي غالبيتها من المقاتلين الاكراد) الذين يرغبون في الانضمام  لصفوفها ".

و اضاف البيان "جميع السوريين بما فيهم الاقلية الكردية يواجهون "نفس العدو"

من جهتها دعت وزارة الداخلية السورية عناصر الشرطة الكردية الاسايش للالتحاق بصفوف الشرطة السورية حسب سانا  .واكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيان انها لن تنضم الى الجيش السوري قبل "اتفاق سياسي يعترف و يحافظ خصوصية وضعية  و التركيبة "قواتها.

و اضافت هذه القوات ان مثل هذا الاجراء يتطلب ايضا "آلية لإعادة هيكلة" الجيش السوري .

و في بيان منفصل اكد قائد  قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ان قواته كانت اقترحت ترتيبا "يحفظ الوضعية الخاصة لقوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي توجد فيها "وهذا سيسمع اذن لهذه القوات "ان تكون جزء "من الجيش السوري حسب ما قال على تويتر .

و كان اتفاق تم التوصل اليه الاسبوع الماضي بين تركيا و روسيا حليف الرئيس الاسد قد اوقف الهجوم التركي مع انسحاب القوات الكردية من جزء كبير من شمال و شمال شرق البلاد و هذا ما عزز تواجد الجيش السوري في هذه المنطقة .

و كانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مناطق واسعة في شمال و شمال شرق سوريا .

آخر تعديل على الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 09:20
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سوريا: القوات الكردية ترفض دعوة دمشق للانضمام للجيش السوري
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 08:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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