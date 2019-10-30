Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي والقوات السورية في ريف "رأس العين"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 19:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات

 

دمشق - اندلعت اشتباكات عنيفة يوم الأربعاء, بين الجيش السوري, من جهة و  والجيش التركي والموالين له , من جهة أخرى,  في منطقة "تل الورد " بريف "رأس العين", فيما شهدت المنطقة حركة نزوح كبيرة للأهالي.

وذكرت  قناة "روسيا اليوم" الإخبارية, اليوم الأربعاء  نقلا عن مصادر رسمية سورية, أن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له، والمتمركزة في منطقة "عنيق الهوى", "استهدفت بالمدفعية منازل الأهالي في قرية "تل الورد" برأس العين الجنوبي الشرقي، وقامت باحتلال قريتي "المحمودية " و"الدربو" بريف "رأس العين".

وأوضح  المصدر , أن الجيش السوري "أحكم سيطرته على  أربع قرى جديدة في ريف /رأس العين/  الجنوبي الشرقي بمحافظة /الحسكة/,  هي " أم حرملة" و "باب الخير" , و "أم عشبة", و "الأسدية", حيث تمكن من تقليص المسافة باتجاه الحدود التركية إلى  ثلاثة كيلومترات.

وكان الجيش التركي مدعوما بفصائل المعارضة المسلحة السورية, قد شن في وقت سابق هجوما عنيفا استهدف ريف "رأس العين" ، وخاصة ناحية "أبو راسين", بينما دخل الجيش السوري الأطراف الجنوبية لناحية "أبو راسين"  , ويواصل التقدم شمالا نحو الحدود السورية - التركية.

و في هذه الاثناء, أعلن الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان, اليوم ,  أن بلاده ستوسع مساحة "المنطقة الآمنة" في سوريا, إذا تطلب الأمر ذلك.

وقال الرئيس التركي - في خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزب (العدالة والتنمية) الحاكم, "سنرد بأشد الطرق على الهجمات التي قد تأتي من خارج المنطقة الآمنة, وإذا استدعى الأمر سنعمل على توسيع مساحتها".

وأكد في هذا الصدد, أن تركيا "تحتفظ بحقها في تنفيذ عمليتها العسكرية بنفسها , إذا تبين لها عدم إبعاد الإرهابيين إلى خارج عمق 30 كيلومترا أو إذا استمرت الهجمات من أي مكان كان", مشيرا إلى "تطهير 558 منطقة سكنية داخل مساحة 4219 كلم مربعا في منطقة عملية (نبع السلام) عبر تحييد أكثر من 900 إرهابي".

كما شدد أردوغان على ضرورة تطهير منطقة "عين العرب" (كوباني) من "الإرهابيين" في أقرب وقت".

و أطلقت تركيا عملية عسكرية واسعة في 9 أكتوبر الجاري ضد القوات الكردية في شمال سوريا من أجل القضاء على ما تعتبر أنقرة "مجموعات إرهابية وانفصالية" , وفرض "منطقة آمنة" لإعادة توطين ملايين اللاجئين السوريين فيها.

وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع تركيا في 17 أكتوبر الجاري, لفرض وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام للسماح للقوات الكردية بالانسحاب من "المنطقة الآمنة" المخطط لها.

و ينص الاتفاق على انسحاب المسلحين الأكراد حتى مسافة 30 كم جنوب الحدود السورية-التركية في غضون 150 ساعة, وبعد ذلك فستغطي الدوريات المشتركة للقوات التركية والروسية تلك المنطقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي والقوات السورية في ريف "رأس العين"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 19:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.30

دراجات/ البطولة العربية للدراجات الجبلية: الجزائرية عائشة طيهار تحرز الميدالية البرونزية

19.10.30

ميلة: إفتتاح الملتقى الثقافي والأدبي للشعر الشعبي بمشاركة قرابة 20 شاعرا

19.10.30

إضراب القضاة: السيد رابحي يدعو إلى الاحتكام لأخلاقيات المهنة

19.10.30

تيسمسيلت: وفاة طفلة وإصابة أخرى بجروح خطيرة بعدما دهستهما مركبة

19.10.30

اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي والقوات السورية في ريف "رأس العين"

19.10.30

كرة القدم/ الرابطة الأولى (الجولة التاسعة): النتائج الجزئية والهدافون

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي

19.10.28

أعضاء لجنة النقل بالبرلمان يتفقدون المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي