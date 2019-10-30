رئاسيات 12 ديسمبر: الشعب الجزائري مصمم على الذهاب إلى الانتخابات و إفشال مخططات العصابة وأذنابها -

المجمع العمومي تونيك صناعة : تصدير 60 مليون علبة لتوضيب البيض نحو تونس -

انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية رسميا في جنيف -

الرئاسة اللبنانية تعلن عن استقالة الحكومة وتكلفها بتصريف الأعمال -

مراكز التعذيب ببومرداس شاهدة على وحشية الاستعمار وانتهاكه لآدمية الإنسان الجزائري -

كرة القدم (جوائز غلوب سوكر 2019 ): ترشيح جمال بلماضي لجائزة أحسن مدرب للسنة -

الأسبوع الوطني للقرآن الكريم بسطيف: التأكيد على أهمية استحضار مفهومي الحكمة و التبصر -

الفريق قايد صالح يشدد على أن الانتخابات الرئاسية ستجري في تاريخها المحدد -

كشف وتدمير أربعة مخابئ للإرهابيين بباتنة (وزارة الدفاع) -

دراجات/ (سباق المنحدرات): الجزائري اسلام بن رمضان يفوز بالميدالية البرونزية -

تجهيز مراكز للردم التقني بمحطات معالجة عصارة النفايات عبر 33 ولاية -

قانون المحروقات الجديد سيحرر مجمع سوناطراك -

زيتوني: برنامج ثري لإحياء الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير الوطني -

المسرح الجهوي لوهران: عرض أوبيرات ''الفجر والمقصلة'' بمناسبة الذكرى ال65 لاندلاع ثورة التحرير -

رئاسيات 12 ديسمبر محطة سيثبت فيها الجزائريون أنهم متمسكون بنوفمبرية الدولة الجزائرية -

عين تموشنت: مشروع لتهيئة جزيرة رشقون -

القسم الوطني الثاني (أكابر): تغيير صيغة الصعود إلى القسم الأول -

ترياتلون: أسامة هلال، صاحب أول ميدالية جزائرية في الألعاب الإفريقية، يحلم بأولمبياد باريس-2024 -

وفاة الفنانة القبائلية جميلة -