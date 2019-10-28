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مقتل 229 شخصا خلال المظاهرات التي يشهدها العراق منذ الجمعة الماضية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 17:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات

 

جنيف - لقي 229 شخصا على الأقل مصرعهم خلال أعمال العنف التي تخللت المظاهرات التي شهدها العراق منذ يوم الجمعة الماضي, حسبما أعلنت عنه مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, يوم الثلاثاء.

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, روبرت كولفيل, قوله - خلال مؤتمر صحفي بجنيف - أن "عدد القتلى في العراق بلغ منذ 25 أكتوبر الجاري وحتى صباح اليوم في أعمال العنف المرتبطة بالمظاهرات 229 قتيلًا فضلًا عن آلاف الجرحى.

وأضاف أن تلك الأرقام أولية, مشيرا إلى "استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق, قد أعلنت أمس الثلاثاء, أن حصيلة ضحايا المظاهرات التي اندلعت منذ 25 من الشهر الجاري قد ارتفع إلى أكثر من 80 قتيلا من بينهم 26 قتيلا في العاصمة بغداد, فضلا عن 3650 جريحا.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومناطق جنوب البلاد منذ مطلع أكتوبر الجاري مظاهرات احتجاجية واسعة يشارك فيها عشرات الآلاف من العراقيين للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإقامة انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

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مقتل 229 شخصا خلال المظاهرات التي يشهدها العراق منذ الجمعة الماضية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 17:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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