الصحراء الغربية: كريستوفر روس يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - يشرع وفد أمريكي يرأسه المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، بزيارة خاصة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، وفقًا ما أفادت به مصادر متطابقة.

ويرافق كريستوفر روس في هذه الزيارة وفد هام يضم مسؤولين في جامعة برينستون في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

ووفق برنامج الزيارة من المنتظر أن يلتقي الوفد بالسلطات الصحراوية و زيارة لمختلف المؤسسات الوطنية بهدف الإطلاع وبشكل مباشر على وضع اللاجئين الصحراويين، الذين استقروا هناك منذ عام 1975 نتيجة للغزو العسكري المغربي للمستعمرة الإسبانية السابقة.

وسيلتقي الوفد مع رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، و وزيري الدفاع والخارجية، والي ولاية بوجدور بالإضافة كذلك إلى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية الصحراوية.

زيارة روس يعتبرها بعض المراقبون وسيلة لتطوير العلاقة الوثيقة بين هذا الدبلوماسي والشعب الصحراوي كما تعكس كذلك دعمه لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والإستقلال.

للتذكير فقد سبق وأن قام كريستوفر روس (76 عاماً)، بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في الفترة التي كان يشغل فيها مبعوثا شخصيا للأمين للأمم المتحدة، قبل أن يعلن عن إستقالته من مهمة الوساطة في نزاع الصحراء الغربية في أوائل عام 2017، بعد ثماني سنوات قضاها في هذا المنصب.