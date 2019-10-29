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ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة يتحادث مع رئيس مجلس الأمن الدولي في نيويورك

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 12:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة يتحادث مع رئيس مجلس الأمن الدولي في نيويورك

نيويورك (الأمم المتحدة) - شكل الوضع العام في الصحراء الغربية و موقف جبهة البوليساريو إزاء تطورات مسار تسوية النزاع الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، محور محادثات عقدت في نيويورك مساء أمس الاثنين بين ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة الدكتور سيدي عمر و الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي السفير جيري ماثيوس ماتجيلا .

اللقاء الذي تطرق فيه الجانبين إلى الوضع العام في الإقليم الخاضع للاحتلال العسكري المغربي كان مناسبة اطلع خلالها الدبلوماسي الصحراوي، رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر الجاري و الممثل الدائم لجنوب إفريقيا، لدى الأمم المتحدة، على موقف جبهة البوليساريو بصفتها ممثلًا شرعيًا للشعب الصحراوي على مختلف التطورات الحاصلة في الملف و لاسيما المتعلقة منها بخطة السلام ومسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء حالة الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.

وجاء اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الأمن الدولي قبل يومين من انعقاد جلسة علنية للمجلس من أجل المصادقة على مشروع قرار كانت قد تقدمت به الولايات المتحدة قبل أسبوع لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "ينص على الرفض القاطع لاستمرار الوضع القائم في الإقليم"، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة من الأمم المتحدة.

وحسب المصادر ذاتها، فان مشروع القرار يتضمن أيضا "ضرورة مواصلة الجهود التي بذلها المبعوث الأممي الأسبق هورست كولر قبل الإستقالة والانتقال إلى مفاوضات مباشرة برعاية الأمين العام من أجل التوصل إلى حل سلمي يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".

وجاء لقاء الدبلوماسي الصحراوي مع رئيس مجلس الأمن الدولي بالتزامن مع الجلسات المخصصة لتدارس قضية الصحراء الغربية، التي ستختتم يوم غد الأربعاء.

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ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة يتحادث مع رئيس مجلس الأمن الدولي في نيويورك
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2019 12:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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