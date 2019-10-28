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فرض حظر شامل للتجوال في بغداد

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 16:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرات
فرض حظر شامل للتجوال في بغداد

بغداد - أعلنت قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن حفظ الأمن في العاصمة العراقية, يوم الاثنين, عن فرض حظر شامل للتجوال لمدة ست ساعات بدءا من منتصف ليل الاثنين وإلى غاية إشعار آخر.

وجاء في بيان لقيادة عمليات بغداد, أنه "تقرر فرض حظر التجوال للأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء هذا اليوم ( منتصف الليل بالتوقيت المحلي) ولغاية الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) وحتى إشعار آخر".

وأضافت أن هذا القرار يأتي من أجل "حماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم", داعية العراقيين إلى "التعاون خدمة للصالح العام".

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وخرج الآلاف من طلاب مدارس والجامعات في تظاهرات اليوم في بغداد وعدد من مدن جنوب البلاد دعما للاحتجاجات التي اندلعت مطلع أكتوبر الجاري للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح العملية السياسية وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد, وفقا لوزارة الداخلية العراقية.

وكانت بغداد والمحافظات الجنوبية في العراق قد شهدت يوم الجمعة الماضي تجددا للاحتجاجات شابتها أعمال عنف راح ضحيتها 74 قتيلا وأكثر من 3600 مصاب وفقا لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي.

آخر تعديل على الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 19:20
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فرض حظر شامل للتجوال في بغداد
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 16:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرة   شارك

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