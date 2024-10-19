الاتحاد الأوروبي يوافق على إرجاء الـ/بريكست/ الى غاية 31 يناير 2020

بروكسل - أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين عن تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل الى غاية 31 يناير 2020 في قرار إتخذ قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر للانفصال الذي كان يمكن لبريطانيا أن تخرج فيه على عجل وبدون اتفاق في 31 أكتوبر الجاري.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة له عبر /تويتر/ إن دول "الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة /بريكست/ حتى 31 يناير 2020".

وأضاف أنه من المتوقع أن يصبح القرار رسميا من خلال "الموافقة الخطية", بعد لقاء لسفراء الدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم, في بروكسل للموافقة على التأجيل.

وقال مصدر أوروبي إن الخطوة التالية يجب أن تكون موافقة لندن الرسمية على التأجيل وبعدها يطلب السيد توسك من العواصم الأوروبية التوقيع عليه.

ومن المقرر أن يعقد مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق اليوم جلسة للتصويت على تنظيم إنتخابات مبكرة يريد إجراءها في 12 ديسمبر المقبل، وسيكون لدى النواب عندها وقت للتصديق على إتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.