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الجامعة العربية تدعو لاستمرار مقاطعة إسرائيل كأداة فعالة لإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 18:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

 

القاهرة - دعت جامعة الدول العربية إلى استمرار مقاطعة اسرائيل وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير سعيد أبو علي -الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة- بالجامعة العربية أمام أشغال مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل, في دورته الـ93, والذي بدأ اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية, ويستمر على مدى ثلاثة أيام.

وأكد أبو علي أهمية المؤتمر , في ظل التطورات العاصفة التي تشهدها القضية الفلسطينية على كل الأصعدة, وخاصة تطورات الأوضاع في مدينة القدس والإجراءات المتلاحقة من حكومة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المستمر على حقوق الشعب الفلسطيني, وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وتماديها في ممارساتها العدائية المنتهكة لأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالب ابو علي بوقفة دولية "حازمة" للتصدي لهذه المخططات والممارسات العدوانية العنصرية , والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية, وتطبيق مبادئ القانون الدولي في انهاء الإحتلال ,وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.

وقال إن حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل, هي "حركة مقاومة سلمية ناهضة للاستعمار والعنصرية وتحظى بدعم في العديد من دول العالم,  وبالرغم مما تواجهه من صعوبات ناتجة عن الحرب المضادة التي تشنها ضدها كل من الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال, إلا أن الحركة مازالت تواصل التقدم وتحقق النجاحات على المستوي الدولي".

وحيا المتضامنين من كل أنحاء العالم الذين يقودون حملات دولية لمقاطعة شركات عديدة , بسبب تورطهما في الجرائم الإسرائيلية والتطهير العرقي الممنهج والمستمر بحق الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالقرار الشجاع للقضاء الأوروبي- الذي رفض طلب إسرائيل إلغاء علامة المنشأ عن منتجات المستوطنات, داعيا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي أعلنت عن تأجيل نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة علي الأراضي العربية المحتلة, إلى نشرها وعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية وحكومة الاحتلال التي تسعى إلى التعتيم عليها.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجامعة العربية تدعو لاستمرار مقاطعة إسرائيل كأداة فعالة لإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 18:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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