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وفد من أعضاء البرلمان السويدي يزور مخيمات اللاجئين والأراضي الصحراوية المحررة

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 18:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات

استوكهولم - يقوم وفد يضم أعضاء من البرلمان السويدي, بزيارة ابتداءً من يوم غد الأحد إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية, حسب ما أفادت به ممثلية جبهة البوليساريو بالسويد.

الوفد تقوده النائبة الثانية لرئيس البرلمان ومنسقة الشبكة البرلمانية السويدية من أجل الصحراء الغربية, ويضم في عضويته رئيس لجنة التضامن السويدية مع الشعب الصحراوي والمكلف بملف الصحراء الغربية بمؤسسة إيماوس ستوكهولم.

وسيزور الوفد البرلماني السويدي على مدى خمسة أيام , بعض المؤسسات الصحراوية ويلتقي مواطنين وممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي, وكذا مسؤولين وقياديين في جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية, وسيزور الوفد كذلك الأراضي الصحراوية المحررة, حسب نفس المصدر.

يذكر أن البرلمان السويدي كان قد صادق سنة 2012 على توصية يطالب فيها حكومة بلاده بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

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وفد من أعضاء البرلمان السويدي يزور مخيمات اللاجئين والأراضي الصحراوية المحررة
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 18:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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