Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حركة عدم الانحياز: استئناف الاشغال ومواصلة المناقشات في جلسة علنية

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 11:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

 

باكو (اذربيجان) - استأنفت القمة ال18 لحركة عدم الانحياز اشغالها, يوم السبت بباكو  بحضور رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح.

وتتواصل في جلسة علنية, اشغال هذه القمة, التي انطلقت خلال الافتتاح, لليوم الثاني و الاخير لهذا اللقاء الذي يجري تحت  شعار "احترام مبادئ باندونغ لضمان إجابة منسقة و مناسبة لتحديات العالم".

و سيتوج هذا اللقاء, الذي سيتم التطرق خلاله إلى المسائل المتعلقة بالسلم و الامن و مكافحة الارهاب و التطرف العنيف و الهجرة غير الشرعية و كذا التعاون جنوب-جنوب, بسلسلة من القرارات منها بيان باكو السياسي و لائحة حول فلسطين.

و في كلمته الافتتاحية, كان السيد بن صالح قد أكد قناعة الجزائر بأهمية الحوار والتسوية السلمية للنزاعات, مبرزا التزامها بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي.

و من جهتهم, دعا رؤساء الدول و الحكومات المشاركون في القمة ال18 لحركة عدم الانحياز الى احترام مبادئ  باندونغ (اندونيسيا 1955), لاسيما السيادة و السلامة الترابية للأمم و حقوق الانسان و العدالة, و التي تبقى دائما راهنة نظرا للتحديات السياسية و الاقتصادية التي تواجهها البلدان الأعضاء في الحركة.

و تولت اذربيجان رئاسة حركة عدم الانحياز بصفتها البلد المضيف للقمة ال18 للحركة.

و كان الرئيس إلهام علييف قد اكد خلال افتتاح اشغال القمة ان أذربيجان التي اصبحت عضوا كامل العضوية في حركة عدم الانحياز في سنة 2011, تحذوها إرادة في المساهمة بنشاط في هذه الحركة التي ترأسها بهدف "تعزيز علاقاتها الثنائية مع البلدان الاعضاء و المساهمة في تحقيق اهداف و مبادئ الحركة".

كلـمات مفتـاحيــة :
حركة عدم الانحياز: استئناف الاشغال ومواصلة المناقشات في جلسة علنية
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 11:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.26

حركة عدم الانحياز: استئناف الاشغال ومواصلة المناقشات في جلسة علنية

19.10.26

رئاسيات 2019: عبد المجيد تبون يودع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.10.26

شراع/البطولة العربية-2019 : الجزائر تنهي المنافسة برصيد 11 ميدالية منها 3 ذهبيات

19.10.26

بن صالح يتحادث بباكو مع رئيس مجلس السيادة السوداني

19.10.26

"العالم يشهد تراجعا في ثقة الناس بالمؤسسات السياسية" (غوتيرس)

19.10.26

مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: مقتل 30 شخصا في تظاهرات أمس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

وزير الداخلية: "لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"