مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: مقتل 30 شخصا في تظاهرات أمس

بغداد - أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن مقتل 30 شخصا خلال المواجهات التي اندلعت أمس الجمعة في عدد من محافظات البلاد.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، أن 30 شخصا قتلوا في المواجهات التي وقعت بين القوات الأمنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين.. مشيرة إلى أنه تم حرق وإلحاق الأضرار بما يقارب 50 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظة الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل كما تم إعلان حظر التجوال في عدد من المحافظات.

ودعت المفوضية، كافة المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة ودعوة القوات الأمنية للحفاظ على اروح المتظاهرين.

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب العراق مطلع أكتوبر الجاري موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل راح ضحيتها 157 شخصا بينهم ثمانية أمنيين، وإصابة أكثر من 5500 آخرين.