ارتفاع عدد الإصابات في الاحتجاجات الشعبية بالعراق إلى 409 مصاب

وقال العميد خالد المحنا الناطق باسم وزارة الداخلية، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن تظاهرات اليوم شهدت سقوط قتيلين وإصابة 337 من المتظاهرين و72 من القوات الأمنية.
وكانت أنباء سابقة تحدثت عن سقوط قتيلين وإصابة 176.
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وشهدت بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب العراق مطلع أكتوبر الجاري موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل راح ضحيتها 157 شخصا بينهم ثمانية من عناصر الامن وإصابة أكثر من 5500 آخرين.