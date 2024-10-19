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ارتفاع عدد الإصابات في الاحتجاجات الشعبية بالعراق إلى 409 مصاب

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 10:23     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
ارتفاع عدد الإصابات في الاحتجاجات الشعبية بالعراق إلى 409 مصاب

بغداد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الجمعة عن ارتفاع عدد الإصابات في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المحافظات منذ مساء أمس الخميس إلى 409 مصاب.

وقال العميد خالد المحنا الناطق باسم وزارة الداخلية، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن تظاهرات اليوم شهدت سقوط قتيلين وإصابة 337 من المتظاهرين و72 من القوات الأمنية.

وكانت أنباء سابقة تحدثت عن سقوط قتيلين وإصابة 176.

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وشهدت بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب العراق مطلع أكتوبر الجاري موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل راح ضحيتها 157 شخصا بينهم ثمانية من عناصر الامن وإصابة أكثر من 5500 آخرين.

آخر تعديل على السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 10:36
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ارتفاع عدد الإصابات في الاحتجاجات الشعبية بالعراق إلى 409 مصاب
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 10:23     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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