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لقاء جامعة نيويورك تحتضن حلقة نقاش حول الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 15:05     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات
لقاء جامعة نيويورك تحتضن حلقة نقاش حول الصحراء الغربية

نيويورك (الولايات المتحدة) - تناول المتدخلون خلال حلقة نقاش حول الصحراء الغربية احتضنتها جامعة نيويورك أمس الخميس جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء الغربية والوضعية الحالية التي يعيشها الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين والمناطق الصحراوية المحتلة.

 وبهذا الخصوص، قدم ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة عرضا عن المراحل التي مرت بها جهود المنظمة الدولية لإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية المسجلة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ 1963 كقضية تصفية استعمار، مبرزا ما تعرضت له تلك الجهود من عرقلة من طرف دولة الاحتلال المغربية بدعم من أطراف دولية معروفة والصمت "المخجل" الذي أبداه المجتمع الدولي إلى حد الآن في تعامله مع تبعات الاحتلال المغربي على الشعب الصحراوي وعلى السلم والأمن الإقليميين.

وبحسب وكالة الانباء الصحراوية (واص)، تناولت الأمسية، التي حضرها عدد من الطلبة والباحثين ، بمبادرة من منظمة الدراسات البرتغالية، عرض الشريط الوثائقي "أربعة أيام في الصحراء الغربية المحتلة، آخر مستعمرة في إفريقيا" من إعداد الصحفية ومقدمة برنامج "الديمقراطية الآن"، إيمي جودمان، الذي ينقل بالصور الحية ما يتعرض له المواطنون الصحراويون من شتى أنواع الاضطهاد والتنكيل على أيدي قوات الاحتلال المغربية في المناطق الصحراوية المحتلة.

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وقد تبع العرض بحلقتي نقاش شملت الأولى مداخلات لكل من السيدة إيمي جودمان والسيد جون هاميلتون، مخرج الفيلم الوثائقي و الدكتور جيكوب موندي البرفسور بجامعة كولجيت الأمريكية، وتطرق المتدخلون للجوانب المتعددة لوضعية حقوق الإنسان والحصار الإعلامي الذي تفرضه دولة الاحتلال المغربية على المناطق الصحراوية المحتلة.

أما حلقة النقاش الثانية فقد تضمنت مداخلات لكل من الدكتور سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، والدكتورة مارلين سبوري، ممثلة منظمة الدبلوماسي المستقل لشؤون الأمم المتحدة، والسيد مولاي أحمد، أمين عام الجمعية الصحراوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

آخر تعديل على الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 15:29
كلـمات مفتـاحيــة :
لقاء جامعة نيويورك تحتضن حلقة نقاش حول الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 15:05     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

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