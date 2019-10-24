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القمة الأولى روسيا إفريقيا: بن صالح يدعو الى مشاركة أوسع لإفريقيا في مجلس الأمن

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 11:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
القمة الأولى روسيا إفريقيا: بن صالح يدعو الى مشاركة أوسع لإفريقيا في مجلس الأمن

سوتشي (روسيا)- دعا رئيس الدولة, السيد عبد القادر بن صالح, يوم الخميس بسوتشي (روسيا) الى إعطاء فاعليّة أكبر لنشاط البلدان الإفريقية في عملية صنع القرار على المستوى العالمي, لا سيما من خلال إصلاح مجلس الأمن التّابع لمنظمة الأمم المتّحدة و ضمان مشاركة أوسع لدول القارة الإفريقية فيه.

و قال السيد بن صالح في خطابه خلال افتتاح اشغال القمة الأولى روسيا-إفريقيا أنه "في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الدولية أزمة ثقة حقيقية نتيجة تحرّكات أحادية الطرف، فإنّه يتحتّم علينا أن نعمل بتصميم كبير قصد الحفاظ و دعم القواعد الأساسية التي من شأنها أن تحكم المجتمع الدّولي و العلاقات الدولية و تعزّز النظام المتعدّد الأطراف، ضمانا لأمن و رفاهيّة الأجيال القادمة".

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و منه, تابع رئيس الدولة قائلا, "فإننا نرى أنّ أولويّات الشّراكة الروسية الإفريقية المرتقبة ينبغي أن تشمل الحاجة إلى العمل معا من أجل إعطاء فاعليّة أكبر لنشاط البلدان الإفريقية في عملية صنع القرار على المستوى العالمي، و لا سيما من خلال إصلاح مجلس الأمن التّابع لمنظمة الأمم المتّحدة و ضمان مشاركة أوسع لدول القارة الإفريقية فيه".

يذكر ان السيد بن صالح يشارك في هذه القمة, التي تهدف الى تعزيز العلاقات السياسية و الاقتصادية بين روسيا و الدول الافريقية, على رأس وفد رفيع المستوى يضم كل من وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم و وزير المالية, محمد لوكال و وزير الطاقة, محمد عرقاب.

 

آخر تعديل على الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 12:33
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القمة الأولى روسيا إفريقيا: بن صالح يدعو الى مشاركة أوسع لإفريقيا في مجلس الأمن
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 11:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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