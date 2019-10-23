Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 12:30     الفئـة : دولــي     قراءة : 20 مرات
رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

تونس - أدى رئيس الجمهورية المنتخب، قيس سعيد، صباح الأربعاء ،اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للبلاد التونسية لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات وذلك خلال جلسة ممتازة لمجلس نواب الشعب بباردو حسبما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.

وحسب الفصل 76 من الدستور تلا رئيس الجمهورية قيس سعيد(61 سنة) اليمين الدستورية التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها."

اقرأ أيضا:       تونس/انتخابات رئاسية: فوز قيس سعيد "ثورة ثانية من خلال صناديق الاقتراع" ...

وسيتولى رئيس الجمهورية اثر ذلك القاء خطاب الى الشعب التونسي.

وفاز المرشح المستقل قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية أمام منافسه رئيس حزب "قلب تونس" الذي نال 27.29 من أصوات الناخبين.

يشار إلى أنه وفقا للدستور التونسي, يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 12:38
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 12:30     الفئـة : دولــي     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.23

ميلة: أحكام ما بين البراءة والإدانة للمتورطين في النصب على قرابة 100 راغب في أداء مناسك…

19.10.23

تايكواندو/ الألعاب العسكرية العالمية: الجزائري تبيب هاني (فئة اقل من 74 كلغ) ينهي…

19.10.23

منع العسكري من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات بعد إحالته على الحياة المدنية (مشروع قانون)

19.10.23

كرة القدم داخل القاعة / تصفيات كأس افريقيا-2020 - الجزائر: "لسنا مرشحين أمام ليبيا"

19.10.23

حمام يشارك في اجتماع لجنة الزراعة و التنمية الريفية للاتحاد الافريقي الخميس بأديسا أبابا

19.10.23

مؤسسات ناشئة: انطلاق دورة تكوينية لفائدة 400 شابا جامعيا (وزارة)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

تدعيم بلديات الوطن بـ 6 آلاف حافلة للنقل المدرسي خلال السنوات الثلاث المقبلة

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

وزير الداخلية: "لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي