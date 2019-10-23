السودان وجنوب السودان يوقعان اتفاقا بشأن الحدود بينهما

الخرطوم - وقع السودان ودولة جنوب السودان يوم الثلاثاء اتفاقا بشأن الحدود بين البلدين وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

واوضحت الوكالة أن الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين تضمن وصفا كاملا للأجزاء الحدودية المتفق عليها.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المنتظر أن "تستكمل اللجنة الفنية المشتركة عملها بتضمين المناطق المختلف حولها والمناطق المدعاة حسب الترتيب الذي أقرته اتفاقية المسائل الحدودية الموقعة بين الدولتين".

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ومن المتوقع أن ترفع اللجنة المشتركة لترسيم الحدود أعمالها في نوفمبر المقبل إلى المفوضية المشتركة للحدود من أجل إجازتها.

وتحسنت العلاقات الثنائية بين الخرطوم وجوبا بعد توتر استمر سنوات، نتيجة نزاع حدودي عقب انفصال جنوب السودان في عام 2011 واتهامات متبادلة بإيواء المعارضة المسلحة في البلدين.