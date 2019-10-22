بوليفيا: احتجاجات بعد إعلان فوز موراليس في الانتخابات الرئاسية

أمطار رعدية مصحوبة بتساقط البرد بداية من ظهيرة اليوم على ولايات الوسط -

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية بتمنراست -

رياح قوية مرتقبة على ولايات الجنوب والشرق -

حوادث المرور: وفاة 44 شخصا وإصابة أزيد من 1500 آخرين خلال أسبوع -

السيد بن صالح يتوجه الى سوتشي للمشاركة في قمة روسيا - افريقيا -

جلاب يدعو الشركات البرتغالية للاستثمار في مناطق النشاط الجديدة بالجنوب -

ورقلة: افتتاح الصالون الدولي للمحروقات بمشاركة 200 عارض -

تيارت: الملتقى الثاني للخطاب الديني المعاصر يومي 28 و 29 أكتوبر -

البيض: تلقيح ما يقارب 4ر1 مليون رأس من المواشي ضد داء طاعون المجترات الصغيرة -

رياضة: لاعبو كرة القدم الأكثر عرضة للوفاة بالأمراض العصبية (دراسة) -

الشيلي: 11 قتيلا في المظاهرات (حصيلة جديدة) -

الهجوم التركي في سوريا: انتهاء مفعول الهدنة اليوم الثلاثاء على الساعة 00ر19 تغ -

2020 يجب ان تكون سنة الصحوة الحقيقية لقطاع السياحة في الجزائر -

تظاهرات بعدة مدن سودانية للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة -

السيد بن صالح يشارك في قمة روسيا - افريقيا المقررة يومي الاربعاء والخميس بسوتشي -

إيداع 4 موظفين الحبس الاحتياطي في قضية تزويراستمارات الترشح للانتخابات الرئاسية -

رياض محرز ضمن قائمة الثلاثين مرشحا لنيل الكرة الذهبية 2019 -

وزير السياحة يشدد على حضور أكبر للمدرسة العليا للفندقة والإطعام بوهران في سوق التكوين -

الجزائر تؤكد: النزاع في الصحراء الغربية مسالة تصفية استعمار غير مكتملة -