بوليفيا: احتجاجات بعد إعلان فوز موراليس في الانتخابات الرئاسية

وذكرت مصادر اعلامية , اليوم الثلاثاء, أن أعمال عنف "وقعت في أنحاء مختلفة من بوليفيا شملت إشعال حرائق وصدامات مع قوات الأمن وعمليات نهب وتخريب, وذلك إثر خروج احتجاجات منددة بالنتائج شبه النهائية للانتخابات الرئاسية التي أظهرت أن الرئيس المنتهية ولايته إيفو موراليس يتجه للفوز من الدورة الأولى, في تحول مفاجيء في النتائج, اعتبره مرشح المعارضة تزويرا ".
اقرأ أيضا: رئاسيات بوليفيا: موراليس يتصدر النتائج لكنه مضطر لخوض جولة ثانية أمام ميسا (رسمي)
وفي "سوكري", العاصمة الدستورية للبلاد, أضرمت حشود الناس النار في مبنى المحكمة الانتخابية بالمقاطعة, في حين دارت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في كل من لاباز وبوتوسي. وتعرض مقر الحملة الانتخابية للحزب الحاكم في أورورو للنهب, حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية ومراسلون.
وبدأت أعمال العنف إثر إعلان المرشح الوسطي والرئيس السابق كارلوس ميسا مساء امس الاثنين, أنه لن يعترف بالنتائج شبه النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت امس , والتي انقلبت رأسا على عقب إثر عملية تزوير" حسب ما قاله, تحول معها موراليس من متأهل لدورة ثانية إلى فائز من الدورة الأولى.