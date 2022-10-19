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الهجوم التركي في سوريا: انتهاء مفعول الهدنة اليوم الثلاثاء على الساعة 00ر19 تغ

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 10:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
الهجوم التركي في سوريا: انتهاء مفعول الهدنة اليوم الثلاثاء على الساعة 00ر19 تغ

أنقرة- سينتهي مفعول الهدنة التي تم التوصل اليها بين تركيا و الولايات المتحدة التي تهدف للسماح للميليشيا الكردية الانسحاب من مواقعها في شمال شرق سوريا غدا الثلاثاء على الساعة 00ر19 بتوقيت غرينيتش وفق ما ذكرت مصادر عسكرية تركية يوم الاثنين.

و اوضحت نفس المصادر ان الهدنة "بدأ سريانها  الخميس على الساعة00ر22 (توقيت تركيا) (...) اذن ستنتهي الثلاثاء على الساعة 00ر22".

و أطلقت تركيا يوم 9 اكتوبر الجاري عملية عسكرية سميت "نبع السلام" في شمال شرق سوريا ضد الميليشيا الكردية /وحدات حماية الشعب/ تعتبرها أنقرة منظمة "ارهابية" لكن هذه الميليشيا تلقى الدعم من  دول غربية ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

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و العملية العسكرية التركية معلقة منذ يوم الخميس ضمن هدنة هشة تم التوصل اليها بعد مفاوضات بين أنقرة و واشنطن .و قد صرح البلدان ان هذه الهدنة ستستمر مدة "120 ساعة" لكن لم يذكرا وقت انتهاء مفعولها.

و تسمح هذه الهدنة للميليشيا الكردية /وحدات حماية الشعب/ مغادرة مواقعها قرب الحدود التركية و تسمح لانقرة من انشاء "منطقة أمنة" مسافتها 30 كلم داخل العمق السوري.

و قالت مصادر عسكرية تركية ان "المنطقة الامنية" هذه ستكون بطول 120 كلم في المرحلة الاولى تمتد من مدينتي تل الابيض الى رأس العين ثم ستتوسع الى 440 كلم .و حسب  هذه المصادر فان حوالي 125 مركبة غادرت الاراضي التي تحت سيطرة وحدات حماية  الشعب منذ بداية سريان مفعول الهدنة .وقالت نفس المصادر "نحن نتابع الوضع عن كثب" .

و تؤكد تركيا انها ستستانف  عمليتها العسكرية  فور انتهاء مفعول الهدنة اذا لم تنسحب عناصر وحدات حماية الشعب.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 10:20
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الهجوم التركي في سوريا: انتهاء مفعول الهدنة اليوم الثلاثاء على الساعة 00ر19 تغ
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 10:01     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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