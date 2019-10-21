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شيلي: الرئيس يعلن عن إلغاء الزيادة في أسعار تذاكر المترو بعد موجة الاحتجاجات

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 12:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
شيلي: الرئيس يعلن عن إلغاء الزيادة في أسعار تذاكر المترو بعد موجة الاحتجاجات

سانتياغو - أعلن رئيس شيلي سيباستيان بينييرا, إلغاء الزيادة في أسعار تذاكر المترو التي أثارت احتجاجات طلابية عنيفة, بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال بينييرا, "لقد سمعت صوت أبناء بلدي.. وسنعلق قرار زيادة أسعار التذاكر", حسب ما ذكرته وكالة /أسوشيتد برس/.

وكان الرئيس التشيلي قد أعلن حالة الطوارئ في العاصمة /سانتياغو/, وذلك بعد موجة من المظاهرات العنيفة في المدينة بسبب زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق من ما يعادل 1.12 دولار إلى 1.16 دولار.

إلى ذلك, أعلنت السلطات التشيلية عن  مقتل ثلاثة أشخاص جراء حريق اندلع في سوق المساحات الكبرى تعرض لأعمال تخريب الليلة الماضية في سانتياغو, وسط تظاهرات واحتجاجات عنيفة مستمرة منذ يومين.

و قالت مارلا روبيلار رئيسة بلدية المدينة, "توفي ثلاثة أشخاص في حريق في سوق المساحات الكبرى, اثنان قضيا حرقا والثالث نقل في حالة خطيرة إلى مستشفى حيث توفي", فيما أعلن المسؤولون المحليون عن إصابة 156 شرطياً و11 مدنياً , واعتقال أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات.

يذكر أن شيلي لا تنتج نفطها وتحتاج إلى استيراد الوقود, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء وتكاليف النقل العام.

وكانت الحكومة قد صرحت بأن زيادة أسعار تذاكر المترو "ضرورية "بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض قيمة عملة البلاد.وبسبب المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين, اضطرت السلطات لإغلاق كل محطات قطارات الأنفاق.

ومترو سانتياغو عاصمة شيلي, يعد هو أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أمريكا الجنوبية.

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شيلي: الرئيس يعلن عن إلغاء الزيادة في أسعار تذاكر المترو بعد موجة الاحتجاجات
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 12:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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