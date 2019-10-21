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رئاسيات بوليفيا: موراليس يتصدر النتائج لكنه مضطر لخوض جولة ثانية أمام ميسا (رسمي)

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 12:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
رئاسيات بوليفيا: موراليس يتصدر النتائج لكنه مضطر لخوض جولة ثانية أمام ميسا (رسمي)

 

لا باز -  تصدر الرئيس البوليفي المنتهية ولايته، إيفو موراليس نتائج الانتخابات الرئاسية التي نظمتها بلاده أمس الأحد وجاء غريمه السياسي كارلو ميسا في المرتبة الثانية، وفقا لنتائج أولية رسمية.

وقالت رئيسة المحكمة الانتخابية العليا، ماريا إيغينا تشوكي، إن موراليس قد حصل، استنادا إلى نتائج فرز نحو 84 في المائة من الأصوات، على 45,28 في المائة من الأصوات، متقدما على ميسا الذي حصل على 16ر38 في المائة من الأصوات.

ووفقا لهذه النتائج، لم يتمكن إيفو موراليس من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات مما سيضطره لأن يتواجه مع غريمه كارلوس ميسا في جولة ثانية غير مسبوقة بهذا البلد الجنوب أمريكي.

وحسب القانون الانتخابي ببوليفيا، فإن اللجوء إلى جولة ثانية يكون في حال إذا لم يحصل الفائز بالجولة الأولى على نسبة 50 بالمائة زائد واحد من الأصوات، أو إذا لم يتمكن من الحصول على 40 بالمائة من الأصوات مع وجود بفارق 10 بالمائة عن منافسه المباشر.

وأغلقت عصر الأحد بالتوقيت المحلي مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ببوليفيا أبوابها بعد فتحها قبل ساعات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد ونائبه فضلا عن أعضاء البرلمان وممثلي جهات البلاد.

ونقلت تقارير إعلامية عن ماريا إيغينا تشوكي، تأكيدها أن اليوم الانتخابي قد "مر في أجواء عادية دون تسجيل حوادث كبرى".

وبالاضافة إلى اختيار خلف للرئيس المنتهية ولايته إيفو موراليس ونائبه، صوت البوليفيون في هذه الاستحقاقات لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (على التوالي 130 و 30 عضوا) وممثلي جهات البلاد التسعة للفترة ما بين 2020 و2025.

ودعي أزيد من 3ر7 مليون بوليفي داخل وخارج البلد الجنوب أمريكي للإدلاء بأصواتهم في هذه الاستحقاقات.

آخر تعديل على الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 12:14
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رئاسيات بوليفيا: موراليس يتصدر النتائج لكنه مضطر لخوض جولة ثانية أمام ميسا (رسمي)
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 12:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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