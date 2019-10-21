الاتحاد الأوروبي سيؤجل /بريكست/ حتى فبراير المقبل

بروكسل-أعلنت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل خروج بريطانيا من التكتل /بريكست/ حتى فبراير المقبل، إذا عجز السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني عن إقناع برلمان بلاده بالمصادقة على الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وذكرت مصادر صحفية بريطانية نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن التأجيل سيكون "مرنا" مما يعني أن بريطانيا يمكن أن تنسحب من الاتحاد في أول نوفمبر أو 15 ديسمبر أو يناير، إذا أقر البرلمان الاتفاق قبل انتهاء فترة التمديد.

وأضافت المصادر نقلا عن مصادرها، أنه إذا تم إجراء استفتاء ثان أو إذا واجه جونسون عقبات إضافية، فإن دولا بقيادة ألمانيا ستدفع من أجل تمديد أطول، ربما حتى يونيو 2020 .

وكان السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، قد وجه، امس خطابا إلى الاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد..غير أنه لم يوقع الخطاب، حسبما قال مصدر في الحكومة البريطانية.

ويلزم القانون رئيس الوزراء بأن يطلب تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي / بريكست/ لما بعد 31 أكتوبر الحالي، بعد أن قرر مجلس العموم ذلك يوم السبت.

وكتب السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، على / تويتر/ معلنا تسلمه طلب التأجيل.