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رئيس حزب "القوات اللبنانية" يدعو الحريري لتشكيل حكومة جديدة

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 09:43     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
رئيس حزب &quot;القوات اللبنانية&quot; يدعو الحريري لتشكيل حكومة جديدة

بيروت - دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، امس الأحد، رئيس الحكومة سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد.

وشدد جعجع ، في تصريح صحفي ، على تشكيل "حكومة مختلفة تماما لأن الحكومة الحالية عاجزة"، مضيفا بأن الأحداث المتلاحقة "أثبتت أن الحكومة (الحالية) لا تستطيع فعل شيء".

وبرأيه فإن "الأوان قد فات للحديث عن إصلاحات، ومن ثم فإنه من الضروري الذهاب إلى تركيبة أخرى وحياة سياسية جديدة".

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وكان جعجع قد أعلن أمس استقالة وزراء حزبه الأربعة من حكومة الحريري، عازيا ذلك إلى "فقدان الثقة بالطبقة السياسية، وعدم رغبة مكونات الحكومة في الإصلاح الجدي الفعلي".

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس الماضي مظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

ويعاني لبنان، الذي يقدر دينه بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية وترهل بنياته التحتية.

كما يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء .

آخر تعديل على الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 11:59
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رئيس حزب "القوات اللبنانية" يدعو الحريري لتشكيل حكومة جديدة
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 09:43     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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