انشاء ثاني مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غربي اليمن

صنعاء- أعلن متحدث عسكري يمني امس الأحد انشاء ثاني مركز لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم قوات عمليات تحرير الساحل الغربي الحكومية وضاح الدبيش انه تم اليوم انشاء ثاني مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في "مدينة الصالح" شمال شرق مدينة الحديدة.

وأضاف أن "فريق المراقبة يتكون من أربعة ضباط، اثنان من القوات الحكومية ومثلهما من الحوثيين".

وحسب الدبيش، فان عملية نشر المراقبين تمت تحت اشراف الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، وفريقه من المراقبين الدوليين.

وتوقع المتحدث العسكري أن يتم انشاء مركز ثالث لمراقبة وقف إطلاق النار اليوم الاثنين في منطقة الـ (كيلو 13) وبعدها في محيط مطار الحديدة الدولي.

وبدأ السبت نشر مراقبين لوقف اطلاق النار في مدينة الحديدة على البحر الأحمر، ضمن مرحلة أولى تتضمن نشر أربعة مراكز مراقبة قرب خطوط التماس العسكرية، فيما تتمثل المرحلة الثانية بنشر مراقبين في مناطق تماس في ريف المحافظة الساحلية.

ورعت الأمم المتحدة جولة مشاورات يمنية في ديسمبر الماضي، بين القوات الحكومية والحوثيين، تضمنت عددا من المسارات أبرزها ملف الحديدة، حيث تضمن الاتفاق وقف العمليات العسكرية وإعادة انتشار القوات بالمدينة وجميع موانئها الثلاثة.