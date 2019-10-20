الصين: افتتاح المؤتمر العالمي السادس للإنترنت بمقاطعة تشجيانغ

ووتشن (الصين ) - افتتحت الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للإنترنت يوم الأحد في مدينة "ووتشن" بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين.

وتحت شعار "الذكاء والترابط والانفتاح والتعاون: نبني معا مجتمعا ذا مستقبل مشترك في الفضاء السيبراني", سيستقطب المؤتمر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام, ما يربو على 1500 مشارك من أكثر من 70 دولة ومنطقة, بينهم أعضاء في قاعة مشاهير الإنترنت وحائزون على جائزة /نوبل/ وجائزة /تورينج/.

و في كلمة له بمناسبة افتتاح اشغال الدورة, دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ, جميع الدول إلى "تحمل مسؤوليات التنمية, ومواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة بالإنترنت بشكل مشترك, مع استخدام وإدارة شبكة الإنترنت بشكل جيد, حتى يمكن للبشرية أن تستفيد منها بصورة أفضل".

و قال بينج , إن "الجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي تتسارع, وإن التكنولوجيات والتطبيقات والأشكال الجديدة من الأعمال مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة, وإنترنت الأشياء, ما زالت تتكشف, وإن شبكة الإنترنت تحمل زخما تنمويا أقوى وحيزا تنمويا أوسع".

وأضاف أن المجتمع الدولي "يقع على عاتقه مسؤولية مشتركة لتطوير واستخدام وإدارة شبكة الإنترنت بشكل جيد حتى يمكن للبشرية أن تستفيد منها بشكل أفضل" مشيرا إلى أنه "يتعين على جميع الدول الالتزام باتجاهات العصر, وتحمل مسؤوليات التنمية, ومواجهة التحديات والمخاطر, ودفع الحوكمة العالمية للفضاء السيبراني بشكل مشترك, والسعي لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك في الفضاء السيبراني".

و تتضمن هذه الدورة ولأول مرة مسابقة الإنترنت العالمية التي اجتذبت نحو 400 فريق في مجال الاقتصاد الرقمي, مثل البيانات الضخمة والربط البيني عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي, و"الإنترنت بلس" والتصنيع الذكي. ومن المقرر الكشف عن أكثر من 60 مشروعا ذكيا خلال فعاليات المؤتمر, مثل السيارات ذاتية القيادة عن بعد.

وسيتبادل مديرون تنفيذيون لشركات تكنولوجية رائدة من الصين وخارجها مثل "ميكروسوفت" و"كوالكوم" ومجموعة "على بابا" و"هواوي", الرؤى بشأن التنمية المستقبلية للإنترنت من خلال 20 منتدى فرعيا, تغطي موضوعات شائعة وحديثة مثل الذكاء الاصطناعي, وتكنولوجيا الجيل الخامس , والرقمنة الصناعية.

وسيتم خلال المؤتمر إصدار تقارير حول الصين والتنمية العالمية للإنترنت للتكهن بالاتجاه المستقبلي لتطور الإنترنت. وستعمل التقارير على استعراض التنمية العالمية للإنترنت على مدار العقود الخمسة المنصرمة وتاريخ الإنترنت الصيني خلال الـ25 عاما الأخيرة.

كما سيتم الكشف عن نحو 15 مشروعا علميا وتكنولوجيا كبيرا في قطاع الإنترنت, تغطى مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس والبيانات الكبرى والحوسبة السحابية , والتصنيع الرقمي والإنترنت الصناعي ومجالات أخرى ذات صلة بالإنترنت.