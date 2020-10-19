سوريا: مقتل 20 شخصا خلال قصف تركي على مدينة رأس العين شمال البلاد

دمشق- أعلنت ما يعرف ب"قوات سوريا الديمقراطية" ذات الاغلبية الكردية يوم الأحد عن مقتل نحو 20 شخصا خلال القصف التركي على مدينة رأس العين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المصدر "إن الطائرات التركية تواصل استهداف المدنيين رغم الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة الخميس الماضي الذي قضى بوقف إطلاق النار". واضاف أن "الطيران التركي قصف العديد من المناطق المدنية بمدينة رأس العين بشمال سوريا ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل إضافة إلى تعرض منطقة عاليه التي تبعد 30 كيلومترا عن الحدود التركية إلى قصف بصواريخ".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد دعت امس السبت في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" المجتمع الدولي وفي مقدمته واشنطن بصفتها راع لاتفاق وقف إطلاق النار, بتحمل المسؤولية تجاه الانتهاكات التركية, مشيرة إلى ضرورة إرسال مراقبين دوليين للمنطقة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

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وكانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا مساء الخميس, الى اتفاق يقضي بأن تكون " المنطقة الآمنة" في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي, ورفع العقوبات عن أنقرة, وانسحاب المسلحين من هذه المنطقة.

وفي 9 أكتوبر الجاري, أطلق الجيش التركي, بمشاركة جماعات سورية, عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر/ الفرات/ شمال سوريا, لتطهيرها من المسلحين وإنشاء

"منطقة آمنة" لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.