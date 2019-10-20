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مشرعون بريطانيون يصوتون على تعديل لتأجيل بريكست

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 09:50     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات
مشرعون بريطانيون يصوتون على تعديل لتأجيل بريكست

لندن -صوّت المشرعون البريطانيون أمس السبت على تعديل رئيسي لإجبار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على طلب تمديد آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وبأغلبية 322 صوتا مقابل 306 أصوات، أيد النواب تعديلا قدمه النائب المحافظ السابق أوليفر ليتوين والذي سيحجب موافقة البرلمان على اتفاق جونسون إلى أن يقر البرلمان تشريع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ولا يعني القرار فشل اتفاق جونسون، لكنه سيجعل من الصعب عليه الالتزام بالموعد النهائي المقرر في 31 أكتوبر الجاري لإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

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ومن المحتمل أن يدفع ذلك جونسون إلى مطالبة بروكسل بتأجيل البريكست حتى يناير المقبل.

وقال جونسون بعد التصويت إنه سيطرح مشروع قانون أمام البرلمان الأسبوع المقبل لمغادرة الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتجنب التأخير.

آخر تعديل على الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 10:18
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مشرعون بريطانيون يصوتون على تعديل لتأجيل بريكست
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 09:50     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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