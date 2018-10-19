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انتخاب 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 18:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
انتخاب 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

نيويورك - تم انتخاب 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، بعد اقتراع سري عقد في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويتكون المجلس الأممي الذي يجتمع على مدار العام في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، من 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم. ولديه القدرة على إطلاق بعثات تقصي الحقائق وإنشاء لجان للتحقيق في حالات محددة.

ويستعرض المجلس ثلاث مرات في السنة سجلات حقوق الإنسان الخاصة بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك في إطار عملية خاصة تهدف إلى منح الدول الفرصة لعرض الإجراءات التي اتخذتها، وما الذي فعلته من أجل النهوض بحقوق الإنسان أو ما يعرف بالاستعراض الدوري الشامل.

وضمت قائمة الدول الـ14 كلا من /فنزويلا والبرازيل/ عن أمريكا اللاتينية ، و/إندونيسيا واليابان وجزر مارشال وجمهورية كوريا الجنوبية/ عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ،و /أرمينيا وبولندا/ عن أوروبا الشرقية، و/ألمانيا وهولندا/ عن أوروبا الغربية ، و/ليبيا وموريتانيا وناميبيا والسودان/ عن قارة إفريقيا.

وستعمل البلدان المنتخبة حديثا لمدة ثلاث سنوات. وتتولى منصبها رسميا في 31 ديسمبر 2019.

آخر تعديل على الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 18:15
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انتخاب 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 18:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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