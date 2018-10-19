6 أسرى فلسطينيين يواصلون معركة "الأمعاء الخاوية" في سجون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أدى عشرات المواطنين الفلسطينيين , صلاة الجمعة, في خيمة الاعتصام ببلدة "أبو ديس", جنوب شرق القدس المحتلة, إسنادا لأسيرها إسماعيل علي (30 عاما) المضرب عن الطعام لليوم (87) على التوالي, واحتجاجا على سياسية الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المضربين عن الطعام.

وعبر المشاركون خلال الاعتصام في الخيمة -الذي أعقب صلاة الجمعة-, عن رفضهم لسياسية الاعتقال الإداري بحق الأسرى, مطالبين جمع الجهات المعنية بالوقوف إلى جانب الأسير إسماعيل وكافة الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا خلف علي شقيق الأسير اسماعيل , جميع المؤسسات المحلية وأبناء الشعب الفلسطيني بمساندته, والتواجد الدائم في خيمة الاعتصام, مشيرا إلى أنه يتعرض لتدهور في حالته الصحية بعد أن أمضى 87 يوما على إضرابه عن الطعام.

وتتواصل فعالية إقامة صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام ب"أبو ديس" منذ 4 أشهر, دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

من جانبه , أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن 6 أسرى فلسطينيين يواصلون معركة الامعاء الخاوية احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري, بينهم أسيرة , في ظروف اقل ما يقال عنها انها قاسية وخطيرة".

وأوضح الباحث رياض الاشقر- الناطق الإعلامي للمركز-, أن أقدم الأسرى المضربين الأسير المريض أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من الخليل, وهو يخوض الاضراب منذ 9 7 يوماً متواصلة, ويقبع في مستشفى /الرملة/ في ظروف قاسية, وقد نقص وزنه حوالى 25 كلغ, ويعانى من مشاكل بالقلب وهبوط السكر في الدم, ومصاب بالام حادة ومستمرة في انحاء جسده, ولا يستطيع الوقوف على قدميه, ونقل مؤخراً الى مستشفى "كابلان" بعد تدهور جديد على وضعه الصحي.

بينما يواصل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الأسير طارق حسين قعدان (46 عامًا) من مدينة "جنين" اضرابه المفتوح لليوم ال80 على التوالي, وكانت محكمة الاحتلال جددت له الإداري, بينما لا يزال يمتنع عن اجراء أي فحوصات طبية, لحين محاكمته القادمة.

وأشار المسؤول الفلسطيني , بأن الأسير اسماعيل أحمد علي (30 عاماً) من بلدة "أبو ديس" بالقدس يخوض اضراب عن الطعام منذ 87 يوماً متتالية, احتجاجاً على اعتقاله الاداري, وهو أسير سابق أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال, ويقبع في مستشفى "الرملة", ويعاني من هبوط حاد في دقات القلب التي وصلت نسبتها إلى 25 %، وضعف في عضلة القلب, والام في الكلى.

كذلك يواصل الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاماً) من بلدة" تل" في محافظة "نابلس", الاضراب عن الطعام منذ 25 يوماً, بعد اصدر امر ادارى بحقه, حيث انه اسير محرر اعيد اعتقاله في 4 سبتمبر الجاري, وكان امضى 6 سنوات في سجون الاحتلال معظمها تحت الاعتقال الإداري.

ويخوض الأسير المحرر المعاد اعتقاله أحمد عمر زهران" (42 عاماً) من قرية "دير أبو مشعل" غرب رام الل ، منذ 21 يوماً, بعد ان نكث الاحتلال بوعده له خلال بإطلاق سراحه في اكتوبر , بعد ان خاض اضراب عن الطعام في يوليو الماضي استمر 38 يوماً متتالية, وجدد له الإداري لمرة ثالثة.

وأشار الاشقر, الى ان الأسيرة التي الجنسية الأردنية هبه احمد اللبدي (24 عاماً), تخوض ايضاً اضراب عن الطعام منذ 25 يوماً بعد اصدار امر اعتقال ادارى بحقها، وهى معتقلة منذ 20 اغسطس الماضي خلال وصولها برفقه والدتها لمعبر" الكرامة, ورفضت مخابرات الاحتلال اطلاق سراحها وتم تثبيت الإداري بحقها لمدة 5 شهور.