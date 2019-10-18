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تونس: رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين في جلسة عامة يوم الأربعاء

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 14:36     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات

تونس - يعقد مجلس نواب الشعب التونسي يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري جلسة عامة يؤدي خلالها رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد, اليمين, وفق ما صرح به النائب وعضو مكتب المجلس غازي الشواشي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

و أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية يوم أمس الخميس, النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية, والتي أسفرت عن فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بعد حصوله على 71ر72% من أصوات الناخبين.

وقالت الهيئة - في مؤتمر صحفي- "إنه بالنظر إلى عدم وجود طعون في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي, باتت النتائج نهائية, وأصبح قيس سعيد رسميا رئيس الجمهورية المنتخب".

وفاز المرشح المستقل قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية أمام منافسه رئيس حزب "قلب تونس" الذي نال 27.29 من أصوات الناخبين.

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وبحسب الفصل 76 من الدستور التونسي , يتولى رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو, خلال يومين من تلقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخاص بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية, دعوة مكتب المجلس للاجتماع ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية على أن تكون في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ قرار مكتب المجلس.

ويتولى عبد الفتاح مورو إعلام كل من الرئيس المنتخب قيس سعيد والرئيس المنتهية ولايته محمد الناصر بموعد الجلسة العامة, ويفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب إلى أداء اليمين.

ويؤدي قيس سعيد اليمين, ثم يلقي خطابا أمام مجلس نواب الشعب, ويتوجه بعده إلى قصر قرطاج لتسلم السلطة من سلفه الرئيس المؤقت محمد ناصر وفق البروتوكول الرئاسي المعمول به, ليبدأ مباشرة في ممارسة مهامه.

يشار إلى أنه وفقا للدستور التونسي, يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

آخر تعديل على الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 15:55
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تونس: رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين في جلسة عامة يوم الأربعاء
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 14:36     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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