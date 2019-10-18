أمين عام الأمم المتحدة يرحب بالاتفاق التركي-الأمريكي بشأن عملية "نبع السلام"

نيويورك - رحب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، بالاتفاق التركي-الأمريكي الذي أعلن مساء امس الخميس بشأن عملية "نبع السلام" بمنطقة شرق نهر /الفرات/ شمالي سوريا.

وقال غوتيريش في بيان له ، إنه "يرحب بأي جهد لتهدئة الوضع وحماية المدنيين، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي"، معتبرا أن "الطريق لايزال طويلا لإيجاد حل فعال للأزمة في سوريا".

وكان السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي قد أعلن في وقت سابق أن بلاده توصلت للاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تعليق عملية نبع السلام، لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي /بي كا كا/ وذراعه السوري /ي ب ك/ ، مشددا على أن ذلك "ليس وقفا لإطلاق النار".

وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر الجاري عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا لتطهير هذه الأراضي من مسلحي / بي كا كا/ و/ ي ب ك/ وإقامة منطقة آمنة يتم نقل اللاجئين إليها.