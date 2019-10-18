بيان تركي-أمريكي: الاتفاق على رفع العقوبات الأمريكية على أنقرة

أنقرة في - أكد الاتفاق المشترك الذي توصلت إليه تركيا والولايات المتحدة مساء امس الخميس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة فور تعليق عملية "نبع السلام" بمنطقة شرق نهر /الفرات/ شمالي سوريا.

وقال البيان المشترك الصادر عقب مباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم "لقد تم الاتفاق على رفع العقوبات عن تركيا التي فرضت بموجب المرسوم الرئاسي الأمريكي، عند وقف عملية /نبع السلام/" .

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وكان الجانب التركي قد أعلن امس أن تركيا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعليق عملية "نبع السلام" بمنطقة شرق نهر /الفرات/ مقابل انسحاب مقاتلي منظمة حزب العمال الكردستاني / بي كا كا/ الانفصالي، وجناحه السوري / ي ب ك / من هذه المنطقة.

ومن المتوقع أن يلغي هذا الاتفاق، العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك على خلفية عملية "نبع السلام" في شمالي سوريا.

من جهة أخرى، شدد البيان المشترك على أن تكون المنطقة الآمنة في شمالي سوريا المقرر إنشاؤها تحت سيطرة القوات المسلحة التركية.

وقال البيان "إن كلا الجانبين متفقان على استمرار أهمية وفعالية إنشاء منطقة آمنة لضمان القضاء على المخاوف الأمنية القومية لتركيا بما في ذلك سحب الأسلحة الثقيلة من "ي ب ك" الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني الانفصالي /بي كا كا/ وتدمير جميع تحصيناته".

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كما أكد البيان أن أنقرة وواشنطن ملتزمتان باستمرار مكافحة تنظيم /داعش/ وكذلك حماية جميع أراضي وشعوب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر الجاري عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا لتطهير هذه الأراضي من مسلحي / بي كا كا/ و/ ي ب ك/ وإقامة منطقة آمنة يتم نقل اللاجئين إليها.