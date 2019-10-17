أعضاء مجلس الأمن يتطرقون الى ضرورة التعجيل بتعيين خليفة لهورست كوهلر

نيويورك- تطرق مجلس الأمن الذي اجتمع يوم الأربعاء حول الصحراء الغربية الى ضرورة التعجيل بتعيين خليفة للوسيط هورست كوهلر قصد الحفاظ على هبة و روح جنيف.

و خلال هذا الاجتماع المغلق, تم الاتفاق حول نقطتين هامتين: ضرورة التعجيل بتعيين خليفة لكوهلر و ضرورة الحفاظ على الحركية التي انطلقت بجنيف, حسبما اوضحه مصدر قريب من الملف.

و بعد مرور اربعة اشهر عن رحيل هورست كوهلر غير المنتظر, ما زال الامين العام للأمم المتحدة بصدد البحث عن مبعوث جديد. و تأسفت جبهة البوليساريو كون هذا التأخر عرقل مسار السلام, منددة بالشروط المسبقة التي يضعها المغرب من أجل التأثير على هذا التعيين.

و بالإضافة الى مرافعة جنوب افريقيا من اجل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, الح الوفد الامريكي على أهمية التعجيل بتعيين مبعوث جديد يكون له نفس هيئة و صرامة الرئيس الالماني السابق, حسب ذات المصدر.

و كان الوضع في الصحراء الغربية في قلب هذه المحادثات الاولى المخصصة لعرض التقرير الجديد للأمين العام لمنظمة الامم المتحدة حول هذه الاراضي غير المستقلة.

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و مع غياب مبعوث شخصي, قامت نائب الامين العام للأمم المتحدة من اجل افريقيا المكلفة بعمليات حفظ السلام السيدة بينتو كايتا بتقديم عرض لمجلس الامن حول وضع المسار السياسي.

و اعطى من جهته الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الامم المتحدة كولين ستيوارت, نبذة عن نشاطات المينورسو في الميدان.

و من المقرر ان يجتمع مجلس الامن يوم 30 اكتوبر من اجل تجديد عهدة البعثة الاممية.

كما انه من المُنتظر أن يُسلم الوفد الامريكي بمنظمة الامم المتحدة, لمجلس الامن, الاسبوع المقبل مشروع لائحته حول الصحراء الغربية, حسب ذات المصدر.

و تطرقت مصادر بنيويورك في بداية اكتوبر الى امكانية ان تقوم الهيئة العليا لمنظمة الامم المتحدة بالتفاوض بشأن "تمديد تقني" في انتظار تعيين وسيط جديد.

و اوضح ذات المصدر انه في حالة وقوع تمديد تقني, ستفقد اللائحة طابعها السياسي و لن تضم سوى فقرتين تحدد التجديد و مدته, حسبما اوضح ذات المصدر.

و لحد الان يبقى الغموض قائما حول, ان كانت الولايات المتحدة صاحبة اللوائح حول الصحراء الغربية, ستقترح لائحة مع تجديد تقني.

و يتمثل الخيار الثاني في تمديد عهدة البعثة من خلال الابقاء على مضمون اللائحة الاخيرة لشهر ابريل.