اللجنة ال4 للأمم المتحدة تتبنى لائحة جديدة تؤكد حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير

نيويورك (الأمم المتحدة) - تبنت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء لائحة جديدة حول القضية الصحراوية تحت البند 59 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان المستعمرة وحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، اعتبرها الصحراويون أنها جاءت لتظهر مرة أخرى بأن المجتمع الدولي لن يعترف للمحتل المغربي بأية سيادة على أراضي بلادهم.

وجددت اللجنة الرابعة في دورتها ال74 في لائحتها التي حضيت بإجماع 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين.

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كما دعت الأمين العام لأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

ودعت اللجنة أيضا الأمم المتحدة من جديد من خلال هذه اللائحة الطرفين إلى الحوار والتفاوض بحسن نية وبدون شروط مسبقة بغية التوصل إلى حل عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.

== أصوات صحراوية تحيي تشبث المجتمع الدولي بالشرعية وبالحق في الحرية ==

ويأتي قرار لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) - يقول الصحراويون - ليؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وليعزز من موقف المنظمة الدولية الثابت من قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وشكلت اللائحة الجديدة محل ترحيب واسع في الأوساط الصحراوية ومنها السياسية، التي أبدت ارتياح إزاء تشبث المجتمع الدولي بالشرعية وبقراراتها التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، محمد سالم ولد السالك، أن تبني هذا القرار من طرف 193 دولة يؤكد أن "المجتمع الدولي متشبث بالشرعية وقراراتها التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، وهذا مهما ضاعف المحتل المغربي من مناوراته لربح الوقت وإطالة عمر احتلاله اللاشرعي".

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السيد ولد السالك وفي تصريح صحفي عقب تبني لجنة المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار قرارا حول الصحراء الغربية أعتبر أن "قضية الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار، يمر حلها إجباريا من ممارسة شعبها لحقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، مما يعني كذلك أن المجتمع الدولي لن يعترف للمحتل بأية سيادة على الصحراء الغربية".

ويواصل الشعب الصحراوي معركته لتحقيق الحرية والاستقلال بإصرار وبفضل تضحيات أبناءه بالمناطق المحتلة واللجوء والمهجر ووقوف الأصدقاء والحلفاء إلى جانبه.

هذا ما صرح به أمس الوزير الأول الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية للبوليساريو ،محمد الولي أعكيك الذي شدد أيضا على أن دعم "الأصدقاء لن يذهب أدراج الرياح لأن كفاح الشعب الصحراوي متواصل حتى تحقيق الحرية والاستقلال".