Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلسطين: الانتخابات العامة تشكل مدخلا لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وإنهاء الانقسام

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 19:09     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
فلسطين: الانتخابات العامة تشكل مدخلا لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وإنهاء الانقسام

رام الله(الضفة الغربية) - اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف, يوم الأربعاء, تنظيم الانتخابات العامة في البلاد قد يشكل مدخلا أساسيا لترتيب الوضع الداخلي, واستعادة الوحدة الوطنية, وإنهاء الإنقسام.

وأكد أبو يوسف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر منظمة التحرير بمدينة رام الله (الضفة الغربية) للحديث عن الانتخابات العامة, بحضور النقابات والاتحادات, أن هناك سلسلة من الاجتماعات التي بدأت تعقد, سواء على صعيد القيادة الفلسطينية أو اللجنتين المركزية لحركة فتح, والتنفيذية لمنظمة التحرير أو الاجتماعات التي تجري مع مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية.

اقرأ أيضا:      عريقات يندد بمشروع قانون بالكونغرس الأمريكي للضغط على الفلسطينيين للانسحاب من الهيئات الدولية ...

وأشار أبو يوسف إلى أن التحضيرات والاجتماعات التي تجري غاية في الأهمية, وذلك في سياق سماع وجهات النظر, من أجل تذليل العقبات أمام الانتخابات وتفعيل وضع المنظمات الشعبية والنقابات.

وشدد أبو يوسف على أن الانتخابات ليست مقتصرة على الفصائل, بل تتطلب توافقا من كل أبناء الشعب الفلسطيني عليها  خاصة في ظل عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة خاصة الاتفاق الأخير في العام 2017, الذي تم التوقيع عليه من كل الفصائل "بالتالي أصبح هناك تعطيل لإمكانية استعادة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات أو توافق وطني داخلي يرتب الوضع الداخلي الفلسطيني".

وأشار أبو يوسف إلى أن "الجميع يقر بأهمية أن تجري الانتخابات في كل أراضي فلسطين المحتلة,  في القدس عاصمة دولة فلسطين  وفي الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف "بعد انقلاب حركة حماس في غزة, كان هناك مرسوم رئاسي حول إجراء الانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل, وهذا الأمر يشكل أيضا مدخلا رئيسيا حول كيفية إجرائها حسب قانون الانتخابات الذي يمكن أن نتمسك به جميعا, لأن التمثيل النسبي الكامل, يفتح المجال لمشاركة الجميع".

بدوره, تطرق عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" توفيق الطيراوي إلى موضوع الانتخابات في الاتحادات والنقابات, وأهمية ذلك من أجل تجديد الحياة فيها.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 19:54
كلـمات مفتـاحيــة :
فلسطين: الانتخابات العامة تشكل مدخلا لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وإنهاء الانقسام
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 19:09     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.16

ألعاب القوى- الجزائر- مونديال 2019 :"كنت واثقا من قدراتي"

19.10.16

السيد بن مسعود يعرض بتونس تجربة الجزائر في مجال التكامل بين الثقافة و السياحة

19.10.16

مركب الحجار: تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاستعجالية

19.10.16

الألعاب العسكرية العالمية (المجموعة الأولى/الجولة الأولى): المنتخب الجزائري يفوز على…

19.10.16

فلسطين: الانتخابات العامة تشكل مدخلا لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وإنهاء الانقسام

19.10.16

مجلس الأمن يستأنف مشاوراته حول الصحراء الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.14

المهرجان الدولي ال11 للموسيقى السمفونية: أداء راق للفرق التشيكية والمصرية والفرنسية

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.15

بشار : نحو 150 مشارك في الدورة الوطنية محمد بن عزيزة لكمال الأجسام 

19.10.14

كرة القدم/الجزائر-كولومبيا: "الخضر" أمام منافس عنيد

19.10.14

شعبة تربية الابل: الحكومة عازمة على توفير الدعم و المرافقة اللازمة للمربين