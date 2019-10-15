الجمهورية الصحراوية تشارك بمنتدى إفريقي بأديس ابابا

أديس ابابا - تشارك الجمهورية الصحراوية في أشغال المنتدى الإفريقي للإدارة المالية العامة لعام 2019، المنعقد في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أدبس أبابا والذي يستعرض تجارب رائدة لبعض البلدان والمنظمات الإقليمية في هذا المجال.

المنتدى الذي انطلق أمس الاثنين ويدوم ثلاثة أيام ، يعقد بشراكة بين الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي، يتناول في جدول أعماله تقارير ومداخلات حول تجربة البلدان الأفريقية في تطبيق المحاسبة المالية ويدوم في القطاع العام ودور المالية العامة في تطوير اقتصاديات التنمية، إضافة إلى استعراض بعض التجارب الرائدة في بعض البلدان والمنظمات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن وفد الإدارة العامة للمالية يمثله محمد فاضل سلامة أجدود ويرافقه الكاتب الأول بالسفارة الصحراوية بأثيوبيا والاتحاد الإفريقي محمد عمار افنيدو.

ويعقد منتدى الإدارة المالية العامة هذا العام تحت عنوان "تعزيز مراجعة القطاع العام في أفريقيا".