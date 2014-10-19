الانتخابات الرئاسية في تونس: فوز قيس سعيد بـ 72.71 بالمائة من الأصوات

تونس - كشفت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية في تونس في دورها الثاني عن فوز المترشح المستقل قيس سعيد بـ 72.71 بالمائة من أصوات الناخبين.

وذكرت وكالة الانباء التونسية, في خبر عاجل فوز قيس في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية مقابل 27.29 لمنافسه نبيل القروي.

وأوضحت الهيئة - في مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية - أنه بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بكافة مراكز الإقتراع، حصد سعيد 71ر72 بالمائة من أصوات الناخبين, بينما حصل منافسه رجل الأعمال نبيل القروي على 29ر27 بالمائة من الأصوات.

إقرأ أيضا: الانتخابات التونسية: فوز قيس سعيد في الدور الثاني

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في غضون عشرة أيام بعد البت في الطعون, في حال وجودها على أن يتم تنصيب الرئيس الجديد بحلول 26 أكتوبر الجاري على أقصى تقدير.

ويتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.