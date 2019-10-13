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"حزبنا يدعم مطالب الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال"

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 14:35     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات

 باريس (فرنسا) - أكد الكاتب الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي ونائب رئيس حزب اليسار الأوروبي السيد بيير لوران، في كلمة ألقاها خلال مظاهرة الجاليات الصحراوية بأوروبا أمس السبت بباريس، على دعم حزبه الكامل لمطالب المتظاهرين ومن خلال كل الصحراويين، لا سيما الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعب الصحراوي، والإعتراف بحقه في الإستقلال الوطني.

السيد لوران، قال مخاطبا حكومة بلاده، لا نود من فرنسا أن تقود المعركة، بل كل ما نطلبه اليوم وأبدا هو وقف باريس دعمها غير المشروط للمملكة المغربية، وتأييد مطالب الشعب الصحراوي داخل الأمم المتحدة من أجل أن يتمكن من ممارسة حق تقرير المصير والإستقلال، والعمل على من أجل الإفراج عن كل السجناء السياسيين الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي.

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وقال المتحدث في معرض حديث، "لقد زرت مخيمات اللاجئين رفقة عدد من النواب وجدار العار، واطلعنا بشكل كبير على واقع وظروف عيش الشعب الصحراوي" الذي سنظل إلى جانبه في كل مراحل الكفاح التحرري حتى الإستقلال.

ومن جهة أخرى جدد السياسي الفرنسي، مواصلة دعمه لكفاح الشعب الصحراوي، والتواجد دائما إلى جانب الجالية الصحراوية في فرنسا خلال المظاهرات والأحداث الأخرى من أجل أن يصل صوت الصحراويين إلى كل المسؤولين في البلاد وإلى الهيئات الأممية والمنتظم الدولي ككل.

تبقى الإشارة إلى أن مظاهرة يوم أمس حظرها عدد كبير من الصحراويين من فرنسا، ودول الجوار بلجيكا وإسبانيا، إلى جانب ممثلين عن حركات التضامن، وبعض النواب، والسياسيين الداعمين لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال.

 

 

آخر تعديل على الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 14:40
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"حزبنا يدعم مطالب الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال"
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 14:35     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

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