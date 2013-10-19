الرئاسيات التونسية: نسبة المشاركة بلغت 17.8 % حتى منتصف النهار

تونس - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس, اليوم الأحد, أن نسبة الاقبال على الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الداخل قد بلغت 17,8 بالمائة حتى الساعة 11 و45 دقيقة بالتوقيت المحلي, حسبما اوردت وكالة الأنباء التونسية (وأت).

وأكد نائب رئيس الهيئة, فاروق بوعسكر, خلال ندوة صحفية عقدها بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن "نسب الاقبال تجاوزت ما تم تسجيله في نفس التوقيت في الانتخابات التشريعية وهي على حد قوله مؤشرات ايجابية على تسجيل نسب اقبال مرتفعة مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 اكتوبر الجاري والدور الاول من الانتخبات الرئاسية التي تمت يوم 15 سبتمبر الماضي".

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وكانت نسبة الاقبال قد تراجعت بين الدور الاول من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية من 43,6 بالمائة الى 41,3 بالمائة وهي نسب تبقى ضعيفة حسب العديد من الملاحظين الذين اعتبروها عزوفا من قبل المواطنين عن الاستحقاقات الانتخابية.

أما بالنسبة لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية في الخارج فقد بلغت نسبة الاقبال 14,7 بالمائة حسب ما اعلن عنه عضو الهيئة, نبيل العزيزي, متوقعا ان ترتفع هذه النسبة في الساعات القادمة.

للإشارة فإن عملية الاقتراع في الجولة الرئاسية الثانية بدأت صباح اليوم, حيث سارع الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.