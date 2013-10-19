Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئاسيات التونسية: نسبة المشاركة بلغت 17.8 % حتى منتصف النهار

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 13:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
الرئاسيات التونسية: نسبة المشاركة بلغت 17.8 % حتى منتصف النهار

تونس - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس, اليوم الأحد, أن نسبة الاقبال على الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الداخل قد بلغت 17,8 بالمائة حتى الساعة 11 و45 دقيقة بالتوقيت المحلي, حسبما اوردت وكالة الأنباء التونسية (وأت).

وأكد نائب رئيس الهيئة, فاروق بوعسكر, خلال ندوة صحفية عقدها بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن "نسب الاقبال تجاوزت ما تم تسجيله في نفس التوقيت في الانتخابات التشريعية وهي على حد قوله مؤشرات ايجابية على تسجيل نسب اقبال مرتفعة مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 اكتوبر الجاري والدور الاول من الانتخبات الرئاسية التي تمت يوم 15 سبتمبر الماضي".

إقرأ أيضا:   الداخلية التونسية: العملية الانتخابية انطلقت في أجواء أمنية مستقرة  

وكانت نسبة الاقبال قد تراجعت بين الدور الاول من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية من 43,6 بالمائة الى 41,3 بالمائة وهي نسب تبقى ضعيفة حسب العديد من الملاحظين الذين اعتبروها عزوفا من قبل المواطنين عن الاستحقاقات الانتخابية.

أما بالنسبة لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية في الخارج فقد بلغت نسبة الاقبال 14,7 بالمائة حسب ما اعلن عنه عضو الهيئة, نبيل العزيزي, متوقعا ان ترتفع هذه النسبة في الساعات القادمة.

للإشارة فإن عملية الاقتراع في الجولة الرئاسية الثانية بدأت صباح اليوم, حيث سارع الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.

آخر تعديل على الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 14:13
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئاسيات التونسية: نسبة المشاركة بلغت 17.8 % حتى منتصف النهار
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 13:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.13

سوريا: تواصل التنديد بالهجوم التركي شمال سوريا في ظل نزوح الالاف هروبا من نيران القصف

19.10.13

مشروع الطريق الشعاعي واد أوشايح-البليدة: دخول حيز الخدمة للمحور الرابط بين براقي والبليدة…

19.10.13

الرئاسيات التونسية: نسبة المشاركة بلغت 17.8 % حتى منتصف النهار

19.10.13

نائب فرنسي يدعو إلى مواصلة التنديد بصمت الفاعلين الدوليين تجاه معاناة الشعب الصحراوي

19.10.13

عدوى المستشفيات بالبليدة ... عندما يتحول الطاقم الطبي المعالج إلى ناقل للمرض

19.10.13

والي الجزائر يوقف رئيسي بلديتي بني مسوس وجسر قسنطينة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

مشروع قانون المحروقات: ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية وتبسيط النظام الجبائي

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة