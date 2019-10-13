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الداخلية التونسية: العملية الانتخابية انطلقت في أجواء أمنية مستقرة  

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 11:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات

 تونس   - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، أن عملية الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية انطلقت في أجواء أمنية مستقرة.

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وقال الحيوني  في تصريح اليوم الأحد أن جميع الوحدات الأمنية على أهبة الاستعداد لتأمين سير العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع وفي المقرات الرئيسية والفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويحق لنحو 7 ملايين ناخب التصويت في الجولة الرئاسية الثانية التي يتنافس فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع المجهزة لاستقبال الناخبين داخل تونس 4 لاف و567 مركزا منتشرة في مختلف أرجاء البلاد.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات جرت يوم 15 سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بحصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي حصد نسبة 6ر15% من الأصوات، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

آخر تعديل على الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 12:14
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الداخلية التونسية: العملية الانتخابية انطلقت في أجواء أمنية مستقرة  
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 11:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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