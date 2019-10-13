بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية   

تونس - بدأت صباح اليوم الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.

ويحق لنحو 7 ملايين ناخب التصويت في الجولة الرئاسية الثانية، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع المجهزة لاستقبال الناخبين داخل تونس 4 آلاف و567 مركزا منتشرة في مختلف أرجاء البلاد.

ويتواصل التصويت بالدوائر الانتخابية بالخارج لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى مساء أمس 9.3 %.

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وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد جرت يوم 15 سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بحصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي حصد نسبة 15.6% من الأصوات ، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

ووفقا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولىّ، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.