Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجالية الصحراوية بأوروبا تتظاهر بقلب باريس تنديدا بموقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 19:42     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
الجالية الصحراوية بأوروبا تتظاهر بقلب باريس تنديدا بموقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية

باريس (فرنسا) - شهدت ساحة الجمهورية، وسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، مظاهرة عارمة دعت إليها جمعيات الجالية الصحراوية وحركة التضامن مع الشعب الصحراوي في فرنسا، وحضرها العديد من جمعيات الجالية من كل المدن الفرنسية، إسبانيا وبلجيكا، وممثلين عن المنظمات والنقاباتوالأحزاب السياسية المتضامنة مع الجمهورية الصحراوية.

هذا الحدث النوعي، الذي يأتي بالتزامن مع إحتفال الشعب الصحراوي بذكرى الوحدة الوطنية، جاء ليعكس رسالة الشعب الصحراوي من خلال جالياته في فرنسا وأوروبا عن التفافهم وراء جبهة البوليساريو في ذكرى الوحدة الوطنية من اجل تحقيق أهدافها في حرية واستقلال الشعب الصحراوي وتمكينه من كامل حقوقه غير القابلة للتصرف في السيادة على ارضه وثرواته الطبيعية.

كما يحمل رسالة أخرى بالغة الأهمية إلى باريس تحثها على ضرورة لعب دور بناء إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة يجعل من ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير فيصل ومحك التسوية، خلافا لموقفها المتناقض مع مبادئ الجمهورية والثورة الفرنسية المتمثل في دعم عرقلة المغرب منذ أكثر من ثلاثة عقود لهذا الإجراء القانوني المتفق عليه بشأن النزاع.

إقرأ أيضا:  جمعية الصحراويين بأمريكا تدعو فرنسا إلى تصحيح موقفها من نزاع الصحراء الغربية لصالح القانون الدولي

وقد ألقى مجموعة من ممثلي حركات التضامن بيانات نددوا فيها بالدور الفرنسي السلبي في نزاع الصحراء الغربية، وصفوه بحجر عثرة أمام تحقيق السلام في الإقليم من خلال عرقلة مهمة المينورسو في إجراء إستفتاء تقرير المصير وحماية حقوق الإنسان والنهب الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المظاهرة التي شارك فيها قرابة 500 شخص من فرنسا، بلجيكا، إسبانيا إلى جانب حركات التضامن وممثلين عن أحزاب سياسية ونواب البرلمان الفرنسي، تأتي بالتزامن مع الإحتفالات المخلدة لذكرى الوحدة الوطنية، وكذلك جلسات مجلس الأمن واللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار بشأن قضية الصحراء الغربية أخر مستعمرة في القارة الإفريقية.       

آخر تعديل على السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 19:53
كلـمات مفتـاحيــة :
الجالية الصحراوية بأوروبا تتظاهر بقلب باريس تنديدا بموقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 19:42     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.12

داء الكلب : الجزائر تسعى لتحقيق أهداف المنظمة العالمية للصحة للقضاء على الداء

19.10.12

ري : احدى فروع مجمع إيميطال تطلق منتوجات مبتكرة

19.10.12

الجالية الصحراوية بأوروبا تتظاهر بقلب باريس تنديدا بموقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية

19.10.12

تخصيص اكثر من 17 مليار دج لرفع التجميد على مشاريع بالجنوب و الهضاب العليا 

19.10.12

الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات: ضرورة التركيز على العامل البشري في مسعى رقمنة…

19.10.12

شراع/اولمبياد2020: تأشيرتان أولمبيتان في "ار اس اكس" و"اللازير" يخيب الامل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة

19.10.07

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة