Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الشعب الصحراوي يحتفل بالذكرى الـ44 لإعلان الوحدة الوطنية بولاية اوسرد

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 16:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرات

ولاية اوسرد (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- احتفل الشعب الصحراوي اليوم السبت بولاية اوسرد، بمخيمات اللاجئين، بالذكرى الـ44 المخلدة لإعلان الوحدة الوطنية المصادف ل12 أكتوبر من كل سنة، بحضور الرئيس ، السيد إبراهيم غالي، و أعضاء الحكومة و الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، إلى جانب عدد من المتعاونين الأسبان.

و افتتح الحدث الذي خلد تحت شعار "نموت موحدين و لن نعيش مقسمين" بكلمة ترحيبية لوالي ولاية اوسرد السيدة مريم السالك احمادة، أشادت من خلالها بكفاح الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية الذي يحتفل اليوم بهذا الحدث العظيم تحت وطأة الاستعمار المغربي الغاشم. كما حيت أيضا الجالية الصحراوية في مختلف أنحاء العالم، الذين يحتفلون بهذه المناسبة السعيدة من خلال تنظيم وقفات سلمية أمام سفارات دولة الاحتلال المغربي بمختلف دول العالم.

إقرأ ايضا:  الصحراء الغربية: لا يجب أن تسمح الأمم المتحدة بأن يسود "قانون الغاب والبقاء للأقوى"

و وجه رئيس المجلس الاستشاري السيد شيخان عبد العزيز في كلمة بالمناسبة نداء إلى كافة المواطنين الصحراوين في مختلف أماكن تواجدهم يحثهم بضرورة التمسك بالوحدة الوطنية و أهدافها النبيلة و نبذ كل المظاهر التي من شأنها أن تشتت شمل الصحراويين و تفرق صفوفهم.

و في مداخلة، قدم عضو الأمانة الوطنية السيد محمد لمين احمد، نبذة عن الوحدة الوطنية و الظروف التي أعلنت فيها.

و خلال الاحتفال بالذكرى الـ44 للإعلان عن الوحدة الوطنية، قدمت أمانة التنظيم السياسي شهادات عرفان و تقدير لشهداء المجلس الاستشاري.

كلـمات مفتـاحيــة :
الشعب الصحراوي يحتفل بالذكرى الـ44 لإعلان الوحدة الوطنية بولاية اوسرد
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 16:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.12

جمعية الصحراويين بأمريكا تدعو فرنسا إلى تصحيح موقفها من نزاع الصحراء الغربية لصالح…

19.10.12

شراع: بوراس وبريشي يتأهلان إلى أولمبياد 2020

19.10.12

جلاب: الحكومة تعمل على تحضير مناخ مناسب للمؤسسات الناشئة

19.10.12

الشعبِ الصحراويِ جعل من الوحدة الوطنية برهاناً قاطِعاً على قدرتِه على التعاطِي مع أصعب…

19.10.12

جثمان المجاهد عمار بلعقون يوارى الثرى بمقبرة بوزوران بباتنة

19.10.12

رئاسيات 12 ديسمبر : الإنتخابات المقبلة ستساهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة

19.10.07

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة